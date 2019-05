Donald Tusk wygłosi wykład na Uniwersytecie Warszawskim





»

W piątek w całym kraju obchodzone jest Święto Konstytucji 3 maja. Na Uniwersytecie Warszawskim przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wygłosi wykład "Nadzieja i odpowiedzialność. O konstytucji, Europie i wolnych wyborach".

"Serdecznie zapraszam na spotkanie 3 Maja o 14 na Uniwersytecie Warszawskim. Co prawda, w Audytorium Maximum nie ma już miejsc, ale na dziedzińcu będzie telebim, a ja będę do Waszej dyspozycji także po wykładzie. To jest Dzień Konstytucji. Nasze święto" - napisał przed kilkoma dniami Tusk na Twitterze.

Wykład odbędzie się w Auditorium Maximum na terenie kampusu centralnego Uniwersytetu Warszawskiego, przy Krakowskim Przedmieściu.



Serdecznie zapraszam na spotkanie 3 Maja o 14 na Uniwersytecie Warszawskim. Co prawda, w Auditorium Maximum nie ma już miejsc, ale na dziedzińcu będzie telebim, a ja będę do Waszej dyspozycji także po wykładzie. To jest Dzień Konstytucji. Nasze święto. — Donald Tusk (@donaldtusk) 26 kwietnia 2019

Zaplanowane na około 45 minut wystąpienie Tuska zorganizowało internetowe pismo "Liberte" razem z Uniwersytetem Warszawskim.

Po wykładzie przewodniczący Rady Europejskiej będzie do dyspozycji wszystkich słuchaczy - ma wyjść na dziedziniec Uniwersytetu Warszawskiego i rozmawiać z ludźmi.

W ramach obchodów piątkowego święta, na Zamku Królewskim prezydent Andrzej Duda wręczy najwyższe odznaczenia państwowe, a na warszawskiej Wisłostradzie odbędzie się defilada pod hasłem "Silni w sojuszach". ZOBACZ SZCZEGÓŁY OBCHODÓW 3 MAJA W STOLICY