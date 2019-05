"To, co udało nam się zbudować po 1989 roku, dzisiaj wymaga twardego potwierdzenia"

Grzegorz Schetyna wraz z politykami PO brał w piątek udział w zasadzeniu dębu w warszawskim Parku Traugutta. Jak podkreślił, "wszystko, co udało nam się zbudować po roku 1989, wymaga twardego potwierdzenia i dzisiaj, właśnie 3 maja, takie zobowiązania podejmujemy". Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował "niezależnie od tego, po której stronie barykady politycznej jest ktoś, o przestrzeganie tej konstytucji, którą mamy".

Politycy Platformy Obywatelskiej uczestniczyli w zasadzeniu w piątek dębu w warszawskim Parku Traugutta aby, jak powiedział przewodniczący PO Grzegorz Schetyna, nawiązać do podobnego wydarzenia sprzed stu lat, gdy posadzono dąb upamiętniający Konstytucję 3 maja.

W Parku Traugutta poza Schetyną obecni byli wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, a także Andrzej Halicki i Tomasz Siemoniak. Wcześniej politycy PO złożyli wiązankę przy grobie jednego z twórców Konstytucji 3 maja Hugona Kołłątaja na Cmentarzu Powązkowskim.

"3 maja to dla nas wyzwanie"

Schetyna na konferencji w Parku Traugutta podkreślił, że to miejsce symboliczne.

- Miejsce jest symboliczne i sprawa jest symboliczna, bo 3 maja 1919 roku posadzono tu 'dąb szacunku dla Konstytucji 3 maja' - podkreślał Schetyna. - Wówczas odbyło się to w obecności naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, biskupa polowego Stanisława Galla oraz pierwszego ambasadora USA w Polsce - podkreślił.

Prezydent: powinniśmy zagwarantować w konstytucji obecność w Unii i NATO - Chylę czoła i... czytaj dalej » - Dziś jesteśmy tu po to, by przywołać historię i powiedzieć, że 3 maja to dla nas jest wyzwanie - mówił szef Platformy Obywatelskiej. Jak podkreślił, wyzwanie to dotyczy przyszłości, sprawnego, dobrze zarządzanego państwa, umocowanego w UE, zdolnego do obrony w wyniku obecności w NATO.

- To wszystko, co udało nam się zbudować po 1989 roku, dzisiaj wymaga twardego potwierdzenia i dzisiaj, właśnie 3 maja, takie zobowiązania podejmujemy - zaznaczył.

Wiceszef PO i były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak zauważył, że Park Traugutta jest też miejscem szczególnym z innego powodu.

- Jesteśmy blisko pomnika Powstańców Styczniowych. Niech miejsce jednej z największych tragedii będzie takim mocnym odniesieniem do historii, ale i do nadziei, solidarności, wiary w niepodległość, do tego dębu, który tutaj wspólnie posadziliśmy. Niech się święci 3 Maja - podkreślił Siemoniak.

Wykład Tuska na UW. "Każdy głos wsparcia dla sprawy polskiej jest ważny"

Schetyna był pytany, czego spodziewa się po przemówieniu szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. Szef PO zapowiedział, że będzie na tym wystąpieniu.

- To zawsze jest symboliczna data i ważne, że przewodniczący Rady Europejskiej, były premier polskiego rządu i były szef PO chce coś ważnego powiedzieć, przekazać Polkom i Polakom. Powiedzieć w takim historycznym dniu - podkreślił lider PO.

Wykład Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim W piątek w całym... czytaj dalej » Dodał, iż nie wpisuje tego w logikę kampanii wyborczej. - Przecież Tusk jest szefem Rady Europejskiej i nie chce, i nie może tego robić. Ale każdy głos wsparcia dla nas, dla sprawy polskiej jest ważny. To wsparcie z jego strony czujemy i myślę, że wszyscy będziemy pod wrażeniem tego wykładu - ocenił Schetyna.

Pytany, czy według niego obecność Polski w UE powinna być wpisana do konstytucji, jak postuluje PSL, odparł: - Zależy jak to zrobimy. A jeżeli mamy prowadzić i udowodniać w tej debacie, w głosowaniu, że nie ma większości dla takiego pomysłu, to wstyd dla parlamentu i dla tych wszystkich, którzy głosowaliby przeciw.

Schetyna zaznaczył, iż wolałby budować przekonanie, że w każdych wyborach warto głosować na partie, które "uważają, że miejsce Polski w UE jest dane raz na zawsze".

- Każda partia, każdy Sejm, każdy Senat, każdy rząd musi tej sprawy pilnować. Przyszłość Polski to silna Polska w silnej Unii Europejskiej - podkreślił szef PO.

"Nigdy w pełni w życie Konstytucja 3 maja nie mogła wejść, ale była sygnałem"

Dzień Święta Konstytucji 3 maja uczcił także prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z politykami PSL, który złożył kwiaty pod pomnikiem działacza ruchu ludowego, trzykrotnego premiera Wincentego Witosa.

- Wspominamy akt, który nadawał prawa i obowiązki, był innowacyjny jak na ówczesne czasy, bo to druga konstytucja na świecie po Stanach Zjednoczonych, a pierwsza w Europie - mówił Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej.

Pierwsza w Europie, druga na świecie 228 lat temu Sejm... czytaj dalej » Dodał, że niestety konstytucja ta nigdy w pełni nie zafunkcjonowała, ponieważ "Polska została zagarnięta przez zaborców". - Nigdy w pełni w życie Konstytucja 3 maja nie mogła wejść, ale była sygnałem, była impulsem, była takim momentem, który dla wielu pokoleń żyjących pod zaborami stanowił i dawał otuchy - mówił szef PSL.

Podkreślił, że konstytucja była też aktem "wielkiej odpowiedzialności za ratunek Polski". - Ponieważ była przyjęta w akcji ratunkowej, próbie ratunku Polski przed upadkiem. Niestety, się nie udało - zaznaczył.

- W Święto Konstytucji wezwanie do wszystkich: niezależnie od tego, po której stronie ktoś jest barykady politycznej, o przestrzeganie tej konstytucji którą mamy, bo to jest wartość i dorobek wielu pokoleń - dodał Kosiniak-Kamysz.

Święto Narodowe 3 Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.