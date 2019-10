Najwyższa frekwencja w Warszawie, najniższa w Opolu. PKW podała najnowsze dane

Video: Aleksandra Kąkol / Fakty po południu

Ponad 27 tysięcy lokali wyborczych, ponad 30 milionów...

Trwają wybory do Sejmu i Senatu. Głosować można do godziny 21. Po zamknięciu lokali wyborczych poznamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów. Na razie przebiegają one spokojnie, choć nie obyło się bez drobnych incydentów.

