Druga taka frekwencja w III RP. Więcej do urn poszło tylko w 1989 roku

Frekwencja w wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu wyniosła 61,1 proc. - wynika z sondażu exit poll IPSOS dla trzech telewizji. To niemal rekord. Najwyższą frekwencję w III RP odnotowaliśmy w pierwszych wolnych wyborach w 1989 r. Wówczas do urn poszło 62,7 proc. Polaków.

Polacy tłumnie poszli w niedzielę do urn. Według danych sondażowych 61,1 proc. uprawnionych oddało swój głos.

Najwyższą frekwencję na wyborach parlamentarnych w III RP odnotowano 4 czerwca 1989 r.

- Pierwszy raz mogli zadecydować bez strachu, czy chcą wybierać. I niektórzy z tej wolności skorzystali - komentował w 30. rocznicę tych wyborów Michał Tragarz z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Wówczas ten wynik wcale nie był uznawany za dobry. Wręcz przeciwnie - o "negatywnym zaskoczeniu" mówili zarówno przedstawiciele PZPR, jak i Solidarności.

Źródło: Małgorzata Latos/PAP Frekwencja w wyborach parlamentarnych od 1989 r.

W PRL-u groziły represje

Wszystko dlatego, że jeszcze w 1980 roku w wyborach do Sejmu oficjalnie udział wzięło... blisko 99 procent uprawnionych. Choć wyniki te były zapewne sfałszowane, z pewnością frekwencja była wyższa. Dr Marcin Zaremba pracownik Instytutu Historycznego UW szacował w wywiadzie dla Muzeum Historii Polski, że faktyczna frekwencja mogła wynosić około 10 proc. mniej, niż w oficjalnych komunikatach, czyli była na poziomie 70-80 proc.

Dlaczego tak "chętnie" chodziliśmy na wybory? Przyczyna była jasna - nieobecność przy wyborach mogła wiązać się z represjami ze strony władzy.

- Stracić można było pracę, szansę na paszport czy marzenia o studiowaniu na wybranym kierunku. Jak każda władza totalitarna, dążyła do legitymizacji władzy poprzez wskazywanie wysokiego zaangażowania obywateli - tłumaczył tvn24.pl w 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów dr Jacek Reginia-Zacharski, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego.

Wyższą frekwencję odnotowywano też w II RP.

Najkrótsze kolejki do urn w 2005 r.

Po 1989 roku ludzie coraz rzadziej chodzili głosować.

Najmniejszą frekwencję odnotowano w wyborach parlamentarnych w 2005 r. (40,57 proc.). Zwyciężyło wówczas Prawo i Sprawiedliwość. Drugie miejsce zajęła wówczas Platforma Obywatelska, a do Sejmu dostała się Samoobrona, Liga Polskich Rodzin i Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Po wyborach premierem został Kazimierz Marcinkiewicz, a rząd stworzyły PiS, Samoobrona i LPR.

W poprzednich wyborach parlamentarnych do urn poszła ponad połowa Polaków. Frekwencja wyniosła 50,92 proc. Zwyciężyło PiS, które utworzyło pierwszy w III RP rząd większościowy.

Źródło: Małgorzata Latos/PAP Frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2015 r.

Polacy najchętniej chodzą na wybory prezydenckie. Najwyższą frekwencja cieszyły się te w 1995 r. W I turze zagłosowało 64,70 proc. uprawnionych. W II turze, w której zmierzyli się Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski - aż 68,23 proc.

Najmniej głosów oddano w ostatnich wyborach prezydenckich. Wtedy do urn w I turze poszło 48,96 procent Polaków (w II turze frekwencja wynosiła 55,34 proc.)

Najmniejszą popularnością cieszą się wybory do europarlamentu. Najgorzej było w 2004 r. Do urn poszło wówczas zaledwie 20,87 proc. wyborców.

Źródło: Małgorzata Latos/PAP Frekwencja w wyborach od 1989 r.



