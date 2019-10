Co z przywództwem Schetyny? Kidawa-Błońska: na razie patrzymy, co będzie jutro

Zrobiliśmy w tych wyborach bardzo dużo. Może gdyby było więcej czasu, wynik byłby lepszy - przyznała Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera. Komentowała w ten sposób pierwsze sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych. Dopytywana, czy przywództwo Grzegorza Schetyny zostało zweryfikowane pozytywnie, odparła: - Na razie patrzymy na to, co będzie jutro, na ułożenie Sejmu, ułożenie klubu.

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 43,6 procent głosów, Koalicja Obywatelska - 27,4 procent, SLD - 11,9 procent, PSL - 9,6 procent, a Konfederacja - 6,4 procent - wynika z sondażu exit poll przeprowadzonego przez IPSOS.

"Polakom zależy na tym, żeby wróciła normalność, to jest naprawdę budujące"

Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała w rozmowie z reporterką "Faktów" TVN, że "ten wynik daje nadzieję". - Pokazuje, że jednak wszystkie partie opozycyjne przyłożyły się do tych wyborów i przekonały wielką rzeszę Polaków, że warto na nas zagłosować. To pokazuje to, o czym ja rozmawiałam z Polakami: że Polacy chcą zasypania podziałów i że potrafią ze sobą współpracować - mówiła.

- Patrzyłam na mobilizację i tych uśmiechniętych ludzi stojących w kolejkach do oddania głosu. To znaczy, że Polakom zależy na tym, żeby wróciła normalność, to jest naprawdę budujące - podkreśliła.



Zapewniała, że jej ugrupowanie "zrobiło w tych wyborach bardzo dużo". - Może gdyby było więcej czasu, wynik byłby lepszy - zaznaczyła.

Co z przywództwem Schetyny? "Na razie patrzymy na to, co będzie jutro"

Dopytywana, czy przywództwo Grzegorza Schetyny zostało zweryfikowane pozytywnie, odparła: - Schetyna podjął w tej kampanii dużo trudnych decyzji. To był jego pomysł, żebyśmy tworzyli koalicję i on tę koalicję stworzył.

- Podjął trudną decyzję i mnie desygnował na to, żebym była twarzą kampanii. Platforma jest bardzo demokratyczną partią. Na razie patrzymy na to, co będzie jutro, na ułożenie Sejmu, ułożenie klubu - powiedziała.









Sondaż exit poll IPSOS dla trzech telewizji. Średni margines dokładności badania wynosi 2 punkty procentowe.