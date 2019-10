Kukiz: chcę z tą radością poczekać do jutra

Grzegorz Schetyna w rozmowie z TVN24 : Jesteśmy przed wiedzą o wynikach do Senatu. To może zmienić wszystko, bo jeżeli PiS straci większość i będzie miał mniejszość w Senacie, to sytuacja będzie zupełnie inna.

- Zawsze chciałoby się mieć jak najwięcej. Najważniejsza jest skuteczność. Jeśli wyniki się potwierdzą, to będzie to ogromna satysfakcja. Cały czas mamy do czynienia z sondażem, pewnie do wtorku będzie trzeba poczekać na oficjalne wyniki - dodał. Sasin podkreślił, że ma nadzieję, że "opozycja się uspokoi".

W poprzednich wyborach do Sejmu PSL minimalnie przekroczyło próg wyborczy. Tym razem ludowcy wystawili wspólną listę z Kukiz '15. I znów dostali się do Sejmu, według sondażu exit pool IPSOS zdobyli 9,6 procent głosów .

- Ten rząd naprawdę bardzo ciężko pracował, bardzo dużo w wielu dziedzinach zrobił, także w tych dziedzinach, gdzie sądzono, ze to nie nasza specjalność. Okazało się, że to nasza specjalność - powiedział.

- Ostatnio (w wyborach do europarlamentu - red.) mieliśmy 6,1 (procent) i wyszło 4,5. Wstrzymajmy się jeszcze z radością - mówił. Korwin-Mikke podziękował wyborcom. - To są ludzie, którzy chcą, żeby coś się zmieniło. Hasło brzmiało: "Albo kontynuacja, albo Konfederacja". Oni wybrali Konfederację - powiedział.

- To jest wielki mandat zaufania od naszych rodaków dla racjonalnego centrum, dla naszych propozycji dla Polski - powiedział. - Już dziś zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli do tworzenia szerszego bloku - zaapelował.

Przenosimy się do sztabu PSL. Głos należy do Władysława Kosianiaka-Kamysza.

Zandberg: Zrobiliśmy to. To były szalone trzy miesiące, po których wchodzimy do parlamentu. Jarosław Kaczyński ma problem. Ma problem, bo będzie w Sejmie opozycja odważna.

Czarzasty: Razem wróciliśmy do Sejmu. Obiecaliśmy, że wrócimy do Sejmu. Będziemy mogli przedstawiać swój program i bronić konstytucji.

Biedroń: Wracamy do parlamentu! Tam, gdzie zawsze było miejsce lewicy, do świątyni demokracji, do polskiego parlamentu. Chciałbym podziękować wolontariuszom, kandydatkom i ludziom dobrej woli, którzy na nas zagłosowali.

Grzegorz Schetyna podziękował koalicjantom i wolontariuszom. - To były trudne cztery lata, to nie była równa walka, nie było równych zasad, nie mieliśmy poczucia, że braliśmy udział w uczciwej walce - mówił w sztabie.

Grzegorz Schetyna: To było i jest święto demokracji. Dziękujemy za to. Chciałem podziękować wszystkim, którzy byli przy urnach wyborczych, a przede wszystkim tym, którzy wybrali Koalicję Obywatelską.

Jarosław Kaczyński: Zdołaliśmy wygrać i wszystko wskazuje na to, że to się utrzyma. Jeśli się utrzyma, to będzie trwała także dobra zmiana. Jeśli przed nami cztery lata rządzenia, to czeka nas refleksja nad tym, co się udało, ale także nad tym, co się nie udało.

- Jesteśmy formacją, która zasługuje na więcej. Otrzymaliśmy dużo, ale zasługujemy na więcej. To oznacza przede wszystkim zobowiązanie, które dotyczy nas. Do pracy, do pomysłów, inwencji, przyjrzenia się tym grupom społecznym, które nas nie poparły - dodał. Kaczyński podkreślał, że "Polska musi się zmieniać dalej, na lepsze".