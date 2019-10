Sondażowe wyniki wyborów: PiS nadal będzie rządzić

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 43,6 procent głosów, Koalicja Obywatelska - 27,4 procent, SLD - 12,4 procent, PSL - 9,1 procent, Konfederacja - 6,4 procent - wskazują sondażowe wyniki late poll z godz. 1.40 w nocy, przygotowane przez Ipsos. Frekwencja w wyborach wyniosła 61,1 procent.





W niedzielnych wyborach Polacy wybierali 460 posłów i 100 senatorów. Łącznie o mandat posła ubiegało się 5112 kandydatów. O jeden mandat walczyło średnio 11 kandydatów. W wyborach do Senatu, w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych, zarejestrowano 278 kandydatów.

Uprawnionych do głosowania było ponad 30,1 miliona wyborców.

Cisza wyborcza zakończyła się w niedzielę o godzinie 21.

O godzinie 1.40 w nocy Ipsos przekazał wyniki badania late poll. Wskazują one na niewielką zmianę poparcia dla poszczególnych komitetów.

Sondaż exit poll i late poll IPSOS dla trzech telewizji. Średni margines dokładności badania wynosi 2 punkty procentowe.

Pracownia IPSOS, która przeprowadza badanie dla wszystkich stacji telewizyjnych, przedstawia następujący możliwy rozkład głosów w Sejmie.

Prawo i Sprawiedliwość - 239 mandatów

Koalicja Obywatelska - 131 mandatów

SLD - 46 mandatów

PSL - 30 mandatów

Konfederacja - 13 mandatów

Większość zwykła w Sejmie wynosi 231 mandatów.

Według danych IPSOS frekwencja w wyborach wyniosła 61,1 procent.

Reakcje sztabów



Prezes PiS Jarosław Kaczyński przyznał, że partia ma "powody do radości". - Mimo tego potężnego frontu przeciwko nam zdołaliśmy wygrać i wszystko wskazuje na to, że to się jednak utrzyma. A jeśli się utrzyma, to będzie trwała dobra zmiana - powiedział.

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna stwierdził, że "to były trudne cztery lata". Ocenił również, że "to nie była równa walka". Dodał, że jedyną drogą jest "dalsza współpraca i integracja partii opozycyjnych".

W sztabie SLD zapanowała radość z powodu powrotu lewicy do Sejmu. - Wracamy tam, gdzie zawsze było miejsce polskiej lewicy - do świątyni demokracji, do polskiego parlamentu, po czterech latach. Zrobiliśmy to - powiedział Robert Biedroń.

Władysław Kosiniak- Kamysz, szef PSL, podziękował za udział w wyborach. - Jeżeli te wyniki się powtórzą, to jest wielki mandat zaufania od naszych rodaków dla racjonalnego centrum, dla Koalicji Polskiej, dla tego co zaproponowaliśmy dla Polski - stwierdził.

Janusz Korwin-Mikke apelował o to, by jeszcze wstrzymać się z radością. Dziękował wszystkim, którzy oddali głos na Konfederację. - To są ludzie, którzy chcą, żeby coś się zmieniło. Hasło brzmiało: "albo kontynuacja, albo Konfederacja". Oni wybrali Konfederację - powiedział.