PiS stale na prowadzeniu. PKW podała wyniki z prawie 72 procent komisji

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 45,81 procent głosów w wyborach do Sejmu, Koalicja Obywatelska - 25,46 procent, SLD - 11,90 procent, PSL - 8,96 procent, a Konfederacja ma 6,71 procent - wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej z 71,89 procent komisji wyborczych. Wyniki te PKW podała w poniedziałek rano.

08:20 Koalicja Obywatelska zdobyła 41,55 procent głosów w wyborach do Sejmu w Warszawie - wynika z danych opublikowanych na stronie PKW z 66,49 proc. komisji. Pozostałe komitety: PiS – 28,79 proc., SLD - 17,68 proc., Konfederacja - 7,26 proc., a PSL - 4,72 proc. Dane z PKW pochodzą z 736 na 1107 obwodowych komisji wyborczych. 08:18 Obecny senator Jarosław Rusiecki (PiS) uzyskał największe poparcie w wyborach do Senatu w okręgu wyborczym nr 82, obejmującym północne i wschodnie powiaty województwa świętokrzyskiego - wynika z danych z 76,95 proc. komisji obwodowych podanych na stronie PKW. Rusiecki uzyskał poparcie 54,01 proc. głosujących (64 177 osób). Drugi wynik ma popierana przez KO, SLD i PSL Marzena Dębniak (KWW "Wspólny Senator Marzena Dębniak") – 26,27 proc. głosów (31 221). Trzeci jest Dariusz Loranty (KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy) – 19,72 proc. (23 427). Dane przedstawione na stronie internetowej Państwowej Komisji Wybiorczej pochodzą z 247 na 321 obwodowych komisji wyborczych w okręgu. Okręg nr 82 obejmuje powiaty: opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki. 08:15 Z danych 58,7 procent komisji obwodowych w okręgu nr 57 do Senatu, który obejmuje powiaty: brzozowski, jasielski, krośnieński i Krosno wynika, że obecna senator Alicja Zając (PiS) zdobyła 73,3 procent. Daria Balon (KO) - 17,05 proc., a Ryszarda Skotnicznego (startującyz własnego komitetu wyborczego) - 9,64 proc. Według danych z 185 na 315 komisji obwodowych na Zając głos oddało 54304 osoby. Z kolei Balon poparło 12 634, Skotnicznego 7143 wyborców. 08:13 Według danych PKW z 19709 na 27415 (71,89 procent) obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 5 537 844 głosów, co daje mu 45,81 proc. poparcia. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobył 3 077 993 głosy - 25,46 proc. poparcia. Na kandydatów Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej zagłosowało 1 439 256 osób, co daje mu 11,90 proc. poparcia.



Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskał 1 083 783 i - tym samym - 8,96 proc. poparcia. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 811 014 i 6,71 proc. poparcia.



Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego. 08:06 Jerzy Wcisła z Koalicji Obywatelskiej został ponownie senatorem w okręgu wyborczym nr 84 obejmującym miasto Elbląg oraz powiaty bartoszycki, braniewski, elbląski i lidzbarski - poinformowała Polską Agencję Prasową delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu. Dyrektor elbląskiej delegatury KBW Adam Okruciński poinformował PAP - na podstawie danych zliczonych ze wszystkich obwodów wyborczych - że Wcisła uzyskał 57 022 głosy. W wyborach do Senatu w tym okręgu startowało trzech kandydatów. Sławomir Sadowski z PiS otrzymał 51 049 głosów, a Artur Piegdoń z KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy - 19 710 głosów. Frekwencja w okręgu wyniosła 53 proc. Wcisła jest byłym samorządowcem z Elbląga, senatorem IX kadencji. W wyborach przed czterema laty zdobył mandat, uzyskując 43 368 głosów. 08:04 Dane PKW dotyczące wyborów do Senatu z 71,99 procent komisji wyborczych: PiS - 46,19 proc., KO - 33,25 proc., PSL - 5,31 proc. 07:55 PKW opublikowała na stronie dane z 19709 na 27415 obwodowych komisji wyborczych, czyli z 71,89 procent. Według nich PiS zdobył 45,81 proc. głosów w wyborach Sejmu, KO - 25,46 proc., SLD - 11,90 proc., PSL - 8,96 proc. a Konfederacja - 6,71 proc. 07:47 Z danych z 48,37 procent komisji obwodowych w senackim okręgu wyborczym nr 20 w województwie lubuskim wynika, że Robert Dowhan z Koalicji Obywatelskiej zdobył 61,58 procent głosów, a Zbigniew Kościk z PiS 38,42 procent – podała na swojej stornie PKW.



Są to cząstkowe wyniki głosowania z 104 na 215 obwodowych komisji wyborczych w tym okręgu. Dowhan uzyskał 32 809 głosów, natomiast Zbigniew Kościk – 20 466.



Senacki okręg wybiorczy nr 20 obejmuje powiaty: krośnieński, świebodziński, zielonogórski i miasto na prawach powiatu Zielona Góra. O mandat senatorski ubiegało się w nim dwóch wymienionych wyżej kandydatów. 07:46 Z danych Państwowej Komisji Wyborczej z 538 na 826 (65,13 proc.) obwodowych komisji wyborczych do Sejmu w okręgu toruńskim (nr 5), wynika, że PiS zdobyło tam 43,49 procent głosów. KO - 23,93 proc., SLD - 12,62 proc., PSL - 12,50 proc, Konfederacja - 6,34 proc. Okręg toruński obejmuje powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski oraz miasta Grudziądz, Toruń, Włocławek. 07:45 Wyniki wyborów do Senatu. Dane z Państwowej Komisji Wyborczej z 42,26 procent komisji wyborczych: Źródło: tvn24 Wyniki wyborów do Senatu. Dane z PKW z 42,26 proc. komisji wyborczych 07:41 Wicepremier Jacek Sasin o rządzie: oceniam, że to jest zgrana drużyna, pewnie jakieś korekty będą 07:40 Wstępne wyniki wyborów parlamentarnych według sondażu Ipsos exit poll Źródło: PAP Wstępne wyniki wyborów parlamentarnych według sondażu Ipsos exit poll 07:40 Wicepremier Sasin: musimy znacząco poprawić komunikowanie się z wyborcami 07:40 Sasin: musimy znacząco poprawić komunikowanie się z wyborcami 07:39 Wicepremier Sasin: część Polaków głosuje na opozycję, która nie ma nic do zaoferowania 07:38 Jacek Sasin w "Rozmowie Piaseckiego": jeśli będziemy w takim tempie zwiększać liczbę wyborców, to jestem spokojny o następne wybory 07:36 Frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych z podziałem na województwa Źródło: PAP Frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych z podziałem na województwa 07:35 Sasin: Coraz więcej Polaków docenia to, co robimy, To jest dobry prognostyk na przyszłość. 07:34 Sasin w "Rozmowie Piaseckiego" o Konfederacji: bardzo trudno byłoby sobie wyobrazić sojusz z tą partia 07:32 Sasin: mam nadzieję, że nie będziemy musieli szukać koalicjanta 07:31 Wicepremier Jacek Sasin w "Rozmowie Piaseckiego": najważniejsze jest to, że cel został osiągnięty, jest samodzielna większość 07:20 W wyborach do Senatu więcej niż 1 procent poparcia uzyskały: KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - 148 939 głosów, czyli 2,38 procent, KWW Bezpartyjni i Samorządowcy - 116 666 głosów, czyli 1,86 procent, KWW Rozwój Podkarpacia - 62 653 głosów, czyli 1 procent. 07:16 Wojciech Konieczny (KW SLD) wygrał wybory do Senatu w okręgu nr 69, obejmującym Częstochowę – wynika z danych zamieszczonych na stronie internetowej PKW, obejmujących 99.26 procent protokołów.





Według informacji ze 134 na 135 obwodowych komisji wyborczych, Konieczny zdobył 43,77 proc. głosów.



Drugie miejsce w wyborach w tym okręgu zajął dotychczasowy senator PiS Artur Warzocha – 38,97 proc., trzecie Krzysztof Świerczyński (KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy) – 17,26 proc. 07:13 Z danych PKW z 63,86 proc. obwodowych komisji wyborczych wynika, że Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej został senatorem z okręgu nr 97, obejmującego powiaty policki i Szczecin. Zagłosowało na niego 89 774 wyborców i osiągnął poparcie na poziomie 65,21 procent. Jego kontrkandydatką była radna zachodniopomorskiego sejmiku Małgorzata Jacyna-Witt, na którą zagłosowało 47 886 wyborców, co dało jej poparcie na poziomie 34,79 proc.



Dane pochodzą ze 159 na 249 obwodowych komisji wyborczych w senackim okręgu nr 97. 07:10 Z wciąż niepełnych danych PKW wynika, że dotychczasowy senator PiS z okręgu Ryszard Majer został wybrany na kolejną kadencję, wygrywając wybory w okręgu nr 68. Obejmuje on powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski.

Według informacji z 91,69 proc. obwodów Majera poparło 48,57 proc. głosujących. Drugi był Łukasz Banaś (Koalicja Obywatelska PO, N, IPL, Zieloni) – 32,56 procent głosów. Trzecie miejsce zajął Tomasz Kajkowski (KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy) – 13,19 procent, a czwarte Krzysztof Kubat (KWW Przywrócić Prawo) – 5,67 procent. 07:08 Jak wynika z danych PKW w okręgu piotrkowskim (nr 10) z 59,96 proc. obwodowych komisji wyborczych, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył w 316 obwodach do głosowania 107 186 głosów, co daje mu 63,89 procent poparcia. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskał 19 194 głosy, czyli 11,44 procent. Natomiast Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobył 16 979 głosów, co daje 10,12 procent. 07:05 PiS zdobyło 63,89 procent głosów w wyborach do Sejmu w okręgu piotrkowskim (nr 10) - wynika z danych opublikowanych na stronach PKW, z 59,96 proc. obwodowych komisji wyborczych w tym okręgu, czyli z 316 na 527. Pozostałe komitety uzyskały: PSL - 11,44 proc., KO - 10,12 proc., SLD - 8,09 proc., Konfederacja - 6,46 proc. 07:02 Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości Margareta Budner została wybrana senatorem w okręgu 93 – poinformował Polską Agencję Prasową w poniedziałek rano komisarz wyborczy w Koninie Michał Jankowski. Przekazał, że są to dane ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych, w okręgu senackim 93, obejmującym miasto Konin, powiat koniński, turecki i kolski. Jak podał, zwyciężyła Margareta Budner, zdobywając 98 117 głosów.



Budner pokonała kandydata Koalicji Obywatelskiej Macieja Sytka, który uzyskał 67 219 głosów. 07:01 Premier Węgier Viktor Orban pogratulował zwycięstwa w niedzielnych wyborach parlamentarnych w Polsce Prawu i Sprawiedliwości. Powiedział o tym w wystąpieniu telewizyjnym po węgierskich wyborach samorządowych, które odbyły się tego samego dnia. - Z punktu widzenia Węgier bardzo ważne wybory odbyły się dziś w Polsce, gdzie polska partia rządząca zdobyła większość mandatów parlamentarnych i jest w stanie samodzielnie stworzyć rząd. Gratuluję polskim przyjaciołom - powiedział Orban. 06:56 Z danych podawanych przez PKW z 11585 na 27415 obwodowych komisji wyborczych, czyli 42,26 proc., wynika, że w głosowaniu w wyborach do Senatu KW Prawo i Sprawiedliwości uzyskał 3 091 416, czyli 49,41 procent ważnych głosów. KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni uzyskał 1 865 113, czyli 29,81 procent głosów, a KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 343 451 tys., czyli 5,49 procent głosów. Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego. 06:51 Z danych podawanych przez PKW z 11575 na 27415, czyli z 42,22 procent obwodowych komisji wyborczych wynika, że Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 3 115 570 głosów, co daje mu 49,3 proc. poparcia. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobył 1 407 279 głosów - 22,27 proc. poparcia. Na kandydatów Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej zagłosowało 687 765 osób, co daje mu 10,88 proc. poparcia.



Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskał 616 171 i - tym samym - 9,75 proc. poparcia. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 418 272 i 6,62 proc. poparcia.



Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego. Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki z 42,22 proc. komisji wyborczych 06:43 Dane PKW dotyczące wyników wyborów do Senatu z 42,26 procent komisji wyborczych: PiS - 49,41 proc., KO - 29,81 proc., PSL - 5,49 proc. 06:42 Zobacz, jak relacjonowaliśmy wieczór wyborczy w TVN24 i tvn24.pl >>> 06:34 PKW podała dane z 42,22 proc. komisji wyborczych: PiS - 49,3 proc., KO - 22,27 proc., SLD - 10,88 proc., PSL - 9,75 proc., Konfederacja - 6,62 proc.

PKW opublikowała wyniki wyborów z 25,5 procent obwodowych komisji wyborczych w poniedziałek około godz. 5. rano.

Według nich PiS zdobył 49,35 proc. głosów, KO - 22,11 proc., SLD - 11,02 proc., PSL - 9,63 proc. a Konfederacja - 6,58 proc.

Według danych z 6991 na 27415 obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 1 791 753 głosów, co daje mu 49,35 proc. poparcia.

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobył 802 659 głosy - 22,11 proc. poparcia. Na kandydatów Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej zagłosowało 399 974 osób, co daje mu 11,02 proc. poparcia.

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskał 349 553 głosów i - tym samym - 9,63 proc. poparcia. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 238 787 i 6,58 proc. poparcia.

Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego.

Wyniki late poll

Po niedzielnych wyborach parlamentarnych także pracownia Ipsos o godz. 3.50 nad ranem w poniedziałek opublikowała wyniki sondażowe z 90 procent komisji komisji wyborczych. Dane te nie uległy zmianie względem wyników late poll z godziny 1.40.

Według nich PiS zdobywa 43,6 procent głosów, Koalicja Obywatelska - 27,4 procent, Sojusz Lewicy Demokratycznej - 12,4 procent. Polskie Stronnictwo Ludowe natomiast 9,1 procent, a Konfederacja - 6,4 procent. Frekwencja w wyborach wyniosła 61,1 procent.

Sondażowy podział mandatów wygląda następująco:

Prawo i Sprawiedliwość - 239

Koalicja Obywatelska - 131

Sojusz Lewicy Demokratycznej - 46

Polskie Stronnictwo Ludowe - 30

Konfederacja - 13

Większość zwykła w Sejmie wynosi 231 mandatów.

Państwowa Komisja Wyborcza na poniedziałek na godzinę 10.00 zaplanowała pierwszą konferencję na temat części zweryfikowanych już wyników wyborów.

Sondaż Ipsos late poll z 50 procent komisji. Średni margines dokładności badania wynosi 1 pkt.

W niedzielnych wyborach Polacy wybierali 460 posłów i 100 senatorów. Łącznie o mandat posła ubiegało się 5112 kandydatów. O jeden mandat walczyło średnio 11 kandydatów.

W wyborach do Senatu, w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych, zarejestrowano 278 kandydatów. Uprawnionych do głosowania było ponad 30,1 miliona wyborców. Cisza wyborcza zakończyła się w niedzielę o godzinie 21.













Reakcje sztabów



Prezes PiS Jarosław Kaczyński przyznał, że partia ma "powody do radości". - Mimo tego potężnego frontu przeciwko nam zdołaliśmy wygrać i wszystko wskazuje na to, że to się jednak utrzyma. A jeśli się utrzyma, to będzie trwała dobra zmiana - powiedział.

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna stwierdził, że "to były trudne cztery lata". Ocenił również, że "to nie była równa walka". Dodał, że jedyną drogą jest "dalsza współpraca i integracja partii opozycyjnych".

W sztabie SLD zapanowała radość z powodu powrotu lewicy do Sejmu. - Wracamy tam, gdzie zawsze było miejsce polskiej lewicy - do świątyni demokracji, do polskiego parlamentu, po czterech latach. Zrobiliśmy to - powiedział Robert Biedroń.

Władysław Kosiniak- Kamysz, szef PSL, podziękował za udział w wyborach. - Jeżeli te wyniki się powtórzą, to jest wielki mandat zaufania od naszych rodaków dla racjonalnego centrum, dla Koalicji Polskiej, dla tego co zaproponowaliśmy dla Polski - stwierdził.

Janusz Korwin-Mikke apelował o to, by jeszcze wstrzymać się z radością. Dziękował wszystkim, którzy oddali głos na Konfederację. - To są ludzie, którzy chcą, żeby coś się zmieniło. Hasło brzmiało: "albo kontynuacja, albo Konfederacja". Oni wybrali Konfederację - powiedział.