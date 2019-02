Backstop. Czym jest i dlaczego budzi aż tyle kontrowersji

"No deal" i "no brexit", czyli unijne problemy Brytyjczyków

Video: Maciej Woroch / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Wielki problem Brytyjczyków. Chcą opuścić Unię i na tym nie stracić. Na 71 dni przez brexitem to wydaje się nierealne. Parlament odrzucił umowę wynegocjowaną przez premier May, a następnie udzielił jej wotum zaufania, czyli dał mandat do dalszych negocjacji z Brukselą. Może uda się zmienić jakiś zapis, ale nie całą umowę. Brytyjczycy przygotowują się na wielkie "nie". "No deal", czyli brak umowy i "no brexit", czyli wręcz wycofanie się z zamiaru wyjścia. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

