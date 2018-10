"Zręczny, ale również bardzo niebezpieczny". Politycy o premierze na taśmach

Wydawał się dziwny, taki piękny, taki cudowny, taki wspaniały. Idealizowali go niektórzy. Mnie się wydawało, że jest normalnym człowiekiem, który ma swoją historię - mówił o premierze Mateuszu Morawieckim Tadeusz Cymański (Zjednoczona Prawica). Według niego obraz premiera po ujawnieniu kolejnych nagrań z afery taśmowej jest "nawet lepszy". - Cwaniactwo polityczne zawsze ma krótkie nóżki - stwierdził Michał Szczerba (PO), zaznaczając, że nagrania pokazują, iż premier jest politykiem "zręcznym" i "niebezpiecznym". Piotr Apel (Kukiza'15) ocenił natomiast, że "na scenie politycznej nastąpiła zamiana ról".

Taśma ujawniona w poniedziałek przez Onet jest zapisem rozmowy z wiosny 2013 roku. Morawiecki, który kierował wtedy bankiem BZ WBK, spotkał się w restauracji Sowa i Przyjaciele ze swoim przyjacielem Zbigniewem Jagiełłą (prezesem PKO BP), związanym z Donaldem Tuskiem Krzysztofem Kilianem (szefem PGE) i jego zastępczynią Bogusławą Matuszewską.

Nagranie, które pochodzi z akt afery taśmowej, trwa około 3,5 godziny. Dziennikarze Onetu skupili się na kilku fragmentach rozmów. W czwartek portal tvn24.pl opisał dwa nieznane wątki. Z nagrania wynika, że Mateusz Morawiecki jako prezes banku BZ WBK miał oferować kilkadziesiąt tysięcy złotych "cichego" wsparcia dla Aleksandra Grada, byłego ministra skarbu z rządu PO-PSL. Morawiecki miał interweniować też w sprawie pracy dla syna Ryszarda Czarneckiego, europosła z Prawa i Sprawiedliwości.

Morawiecki zyskał?

Nagrania z udziałem premiera komentowali politycy. Zdaniem Tadeusza Cymańskiego, Mateusz Morawiecki dzięki nim zyskuje.

Według niego, obraz premiera po ujawnieniu taśm jest "nawet lepszy".

- Wydawał się dziwny, taki piękny, taki cudowny, taki wspaniały i tak dalej. Idealizowali go niektórzy. Mnie się wydawało, że jest normalnym człowiekiem, czyli człowiekiem, który ma swoją historię - mówił w rozmowie z TVN24.

Odniósł się także do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że premier Morawiecki to był "strzał w dziesiątkę".

- Odejście z premierostwa Beaty Szydło i przyjście Mateusza Morawieckiego nie było łatwe dla wielu z nas. Prezes nazwał to wczoraj strzałem w dziesiątkę, dlatego że to pokazuje szeroką paletę możliwości. Beata Szydło była bliższa zagadnieniom społecznym, socjalnym. On bardziej management [zarządzanie - przyp. red.], prezes, światowiec - skomentował Cymański.

"Dwie zupełnie inne rzeczy"

Bartosz Kownacki, wiceminister obrony narodowej z PiS wskazywał, że afera taśmowa z 2014 roku i upublicznione teraz taśmy Morawieckiego to "dwie zupełnie inne rzeczy".

- Jest różnica, kiedy minister rządu w rozmowie półprywatnej kupczy stanowiskami, opowiada jak najgorzej o rządzie, którego jest członkiem a kiedy zwykły obywatel usiądzie i mówi tak: to i to mi się nie podoba, lubię panią Merkel, bo potrafi bronic interesów Niemiec, tak jak interesów Polski nie potrafi bronić premier Tusk - mówił Kownacki.

"Cwaniactwo polityczne zawsze ma krótkie nóżki"

Natomiast według Michała Szczerby (PO) Morawiecki "zawsze grał na kilku fortepianach". - Z jednej strony był bardzo blisko Platformy, był w Radzie Gospodarczej przy premierze Tusku, załatwiał dodatkowe dochody byłym ministrom Platformy. Z drugiej strony dbał o dzieci PiS-owskie, w tym o pana posła Czarneckiego - komentował ostatnio opisane nagrania z afery taśmowej.

- To pokazuje jak zręcznym jest politykiem, ale również bardzo niebezpiecznym, bo tego typu hipokryzja, tego typu cwaniactwo polityczne, zawsze ma krótkie nóżki. Te nóżki wychodzą wtedy, kiedy ujawniane są kolejne taśmy - stwierdził.

"Zamiana ról"

Piotr Apel z Kukiz'15 ocenił, że "na scenie politycznej nastąpiła zamiana ról". - Tak, jakby zamienili się kostiumami politycy Prawa i Sprawiedliwości z kostiumami polityków Platformy. Teraz okazuje się, że taśmy to jest coś bezprawnego, odgrzewany kotlet. Wcześniej to słyszeliśmy od polityków Platformy. Teraz słyszymy od polityków Platformy, że to oburzające, że jak można się posługiwać takim językiem. Wcześniej to słyszeliśmy od polityków Prawa i Sprawiedliwości - wymieniał.

- To pokazuje jedno: w jak bardzo zakłamanym świecie politycznym funkcjonujemy, jak bardzo jesteśmy napełnieni w świecie polityki hipokryzją i szukaniem argumentów w zależności od tego, co jest dla nas najwygodniejsze - dodał.

"Prawdziwy korpoludek, który dla kariery zrobi wszystko"

- Te taśmy Morawieckiego pokazują jego prawdziwe dwie twarze. To jest dwulicowy człowiek, który z jednej strony mówi, że Polacy mają za... za miskę ryżu, a z drugiej, że załatwi kolegom za nicnierobienie kilkadziesiąt tysięcy złotych - podkreślał Sławomir Neumann, szef klubu Platformy Obywatelskiej.

Dodawał, że Morawiecki to "prawdziwy korpoludek, który dla kariery zrobi wszystko". - Nauczony życia w korporacji każdemu panu, każdemu akcjonariuszowi, który jest właścicielem, będzie robił i mówił wszystko to, co ten właściciel chce - dodawał.

Wskazywał też, że przez upublicznione taśmy "Kaczyński ma problem". - Do wyborów mamy dwa tygodnie i "odstrzelenie" premiera byłoby czymś słabym w końcówce kampanii. Musi wyjść i bronić - ocenił przewodniczący klubu PO.

Premier na taśmach

W poniedziałek portal Onet napisał o zeznaniach z afery taśmowej na temat premiera Mateusza Morawieckiego. Kelnerzy nagrywający polityków i biznesmenów, których cytuje portal, twierdzili, że Morawiecki (w latach 2007-2015 prezes BZ WBK), miał rozmawiać o zakupie nieruchomości na tak zwane słupy, czyli podstawione osoby.

Według dziennikarzy rozmowa ma być nagrana na nieznanej dotąd taśmie, jednak nie wiadomo, gdzie się ona znajduje.

We wtorek Onet opublikował inną taśmę, na której znalazł się zapis rozmowy Morawieckiego w 2013 roku z prezesem PKO BP Zbigniewem Jagiełłą, prezesem PGE Krzysztofem Kilianem i jego zastępczynią Bogusławą Matuszewską. To w tej rozmowie pojawia się między innymi kwestia rozważania kandydatury Morawieckiego na szefa resortu Skarbu Państwa w rządzie Donalda Tuska. Fragmenty stenogramu z tej rozmowy ujawniły w 2016 roku "Newsweek" i Radio ZET .