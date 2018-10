"Cicha" oferta dla polityka PO i praca dla syna europosła PiS. Kolejne wątki taśm Morawieckiego

Mateusz Morawiecki jako prezes banku BZ WBK miał oferować kilkadziesiąt tysięcy złotych "cichego" wsparcia dla Aleksandra Grada byłego ministra skarbu z rządu PO-PSL - wynika z nagrania z afery taśmowej. Morawiecki miał interweniować też w sprawie pracy dla syna Ryszarda Czarneckiego, europosła z Prawa i Sprawiedliwości.

Taśma ujawniona w poniedziałek przez Onet jest zapisem rozmowy z wiosny 2013 roku. Morawiecki, który kierował wtedy bankiem BZ WBK, spotkał się w restauracji "Sowa i Przyjaciele" ze swoim przyjacielem Zbigniewem Jagiełłą (prezesem PKO BP), związanym z Donaldem Tuskiem Krzysztofem Kilianem (szefem PGE) i jego zastępczynią Bogusławą Matuszewską.

Nagranie, które pochodzi z akt afery taśmowej, trwa ok 3,5 godziny. Dziennikarze Onetu skupili się na kilku wątkach rozmów. Portal tvn24.pl opisuje dwa dotąd nieznane wątki. Tematem pierwszego z nich jest były minister skarbu w rządzie Donalda Tuska, który na początku 2013 roku pełnił funkcję szefa spółki PGE Energetyka Jądrowa, będącej częścią grupy PGE kierowanej przez Krzysztofa Kiliana.

Praca szuka byłego ministra

- Słuchaj, Aleksander Grad mnie poprosił, żebyś go do jakiejś rady OFE wrzucił. Nie masz jakiegoś OFE? - zwraca się Kilian do prezesa banku PKO BP.

Kilian: Muszę go trochę spacyfikować, muszę mu też pomóc.

Jagiełło: Grada?

Matuszewska: Tak. Ale on chce akurat do PKO BP (...). To znaczy OFE twojego.

Jagiełło: Do OFE to on się nie nadaje.

Matuszewska: To daj mu jakąś inną propozycję.

Kilian: Widocznie wie ile tam jest wynagrodzenia. (...) Chłopie, ja się na tym nie znam, ale jak on narzeka, jęczy, to znaczy pewnie o pieniądze.

Jagiełło: w OFE jest kilka tysięcy złotych. (...)

Uwaga szefa PGE, że chce równocześnie spacyfikować Grada i mu pomóc, może wynikać z konfliktu między oboma politykami. - Grad nie lubi słuchać innych. Jako minister skarbu był nad Kilanem, potem został prezesem spółki mu podlegającej - mówi tvn24.pl polityk PO pragnący zachować anonimowość.

Nasz inny rozmówca znający kulisy konfliktu dodaje, że próba znalezienia posady dla Grada mogła być próbą wypchnięcia go z grupy PGE i swoistym "kopem w górę".

Możemy zapłacić cztery dychy

Morawiecki na nagraniu wraca do wątku Grada.

Morawiecki: A ty słuchaj, a posłuchaj, a o co mu chodzi, żeby pieniądze zarobić?

Matuszewska: Tak, on jest wiesz, on jest monotematyczny.

Matuszewska: Jemu chodzi o kasę.

Kilian: O kasę, no. My mu możemy zapłacić cztery dychy i koniec. Więcej nie możemy mu zapłacić już teraz.

Morawiecki: No ale cztery dychy to też nie jest tak mało, nie?

Kilian: Ja wiem.

Matuszewska: No tak, ale on jechał przez ileś tam lat, mając 10 z kawałkiem.

Kilian: ...mając dyszkę brutto. No więc wiesz jest, trochę słabo jest, nie?

Matuszewska: A dzieci dorosły przez 5 lat.

Kilian: A o niego trzeba zadbać. Z resztą mu się nie dziwię. A on myślisz, czego ucieka z administracji? Po prostu.

Matuszewska: No tak, nie daje rady.

"Ku**a stary, ja umrę z głodu za chwilę"

Kilian: Wbrew pozorom w polityce to jest najpoważniejszy problem dzisiaj. Dlatego mamy taką słabą kadrę.

Matuszewska: Naprawdę? Nie możesz ludzi dobrać.

Kilian: Bo ludzie nawet jak są dobrzy to wytrzymają rok, dwa, trzy, i potem mówią "ku**a stary, ja umrę z głodu za chwilę". (...) Dlaczego Sienkiewicz mógł zostać ministrem? Bo dziesięć lat zarabiał, między innymi w PGE, zarabiał tam te parę złotych, tak? I dzisiaj może być ministrem.

Po uwadze na temat Bartłomieja Sienkiewicza, który potem stracił fotel szefa MSWiA w wyniku afery taśmowej, powraca wątek Grada.

Matuszewska: Ma firmę, na pewno ma.

Morawiecki: Zapytajcie go tak po cichu. Ja bym spróbował tak bardziej jednorazowo. Pięć dych czy siedem, czy stówkę mu damy na jakieś badania czy na coś.

Kilian: On ma firmę. Pozbył się udziałów 12 lat temu, bo został posłem, potem wojewodą, posłem, coś tam itd. I prowadziła ta żona. (...)

Morawiecki: Dajcie mi pełne dossier. Pomyślę i jednorazowo będę mu mógł na pewno coś sprokurować.

Kilian: Uważam, że warto. (…)

Matuszewska: On wie, jak działać, bo trochę był trochę w tym rządzie, więc stwierdził, że ryzyko jest niewielkie, że ktoś kogoś wyczai...

Morawiecki: Namierzy.

Matuszewska: ...i sobie idzie. On jest o tyle fajny, że on rzeczywiście ma drive na to [nieczytelne - przyp. red.]. Lepiej jest go mieć po swojej stronie.

Kilian: Jak go wyrzucę, będzie taka awantura, że aż się w pale nie mieści. Otworzę nowy front.

Morawiecki: Jeśli nie jest całkowicie, jak to się mówi, luźną armatą. Znam ku**a takich. Raz ci strasznie pomoże, a raz wywali j*b mur w połowie zamku i nie masz gdzie mieszkać.

O pomysły Morawieckiego, który jako prezes banku BZ WBK (obecnie Santander Bank Polska) mówił o wspieraniu firmy związanej z byłym ministrem, pytamy szefową działu PR tego banku. Monika Nowakowska odmawia komentarza. - Nie odnosimy się do pogłosek i nie komentujemy relacji z byłymi czy obecnymi kontrahentami - ucina.

O komentarz prosimy także Aleksandra Grada. - Pamiętając, jak złe były moje relacje - a właściwie relacje zarządu PGE Energetyka Jądrowa, którym kierowałem - z większością uczestników tej rozmowy, odbieram to jako przejaw fałszywej troski o moją osobę. Nie byłem i nie jestem bezpośrednim ani pośrednim beneficjentem tej rozmowy - podkreśla w rozmowie z tvn24.pl były minister skarbu.

Ryszard Czarnecki tłumaczy syna

Podczas rozmowy w restauracji "Sowa i Przyjaciele" pojawia się też wątek Przemysława Czarneckiego, syna europosła Prawa i Sprawiedliwości.

Morawiecki: Ryszard Czarnecki, napisałem ci.

Jagiełło: Ten facet, ten chłopak po trzech miesiącach powiedział, że jest dużo pracy, że on myślał, że będzie luźniej itd., że ma inne plany właśnie, wiesz.

Jagiełło: Rozmawiałem z nim. To jest kalkulacja, że koniom z wozu lżej. Zmieniłem mu najpierw życiorys, żeby wyglądał normalnie. Później dałem go Justynie Borkiewicz [dyrektor pionu prezesa zarządu PKO BP - przyp. red.], żeby popracowała nad nim, żeby zrobić z niego nie jakiegoś gościa, który nie, że będzie się woził, tylko żeby do roboty, pisać, rozumiesz, i tak dalej. I się zmęczył, że dużo pracy i że on by się chciał czymś innym zajmować w życiu.

Jagiełło: Miał napisane, miał umowę na 3 miesiące. Typowy staż i że on nie chce już tego kontynuować. Co ja się będę angażował i o niego walczył.

Wtedy Morawiecki zaczyna rozmowę z Ryszardem Czarneckim przez telefon.

Morawiecki: No cześć. Cześć, cześć. Słuchaj ciąg dalszy tej sprawy, o której ostatnio rozmawialiśmy. Twój Przemek nie chciał tam dalej pracować.

Morawiecki włącza tryb głośnomówiący w telefonie.

Czarnecki: Z ręką na sercu on był absolutnie nie zrozpaczony. Ja go znam. Wiem, kiedy, że tak powiem, był absolutnie zdołowany.

Morawiecki: Taki sygnał, taką relację, którą dostałem, że jednak został rzucony został na taką dość mocną wodę, że pisał umowy. W końcu powiedział, że to jest troszeczkę dla niego za duże przeciążenie i że on nie chce dłużej pracować.

Czarnecki: Tak. Bardzo chciał, bardzo się zapalił. Owszem, chciał zarabiać więcej, ale bardzo był zadowolony z tego i bardzo nieszczęśliwy, był wściekły, jak się okazało, że ktoś [nieczytelne - red.] umowę.

"Panie Przemku, niech pan spróbuje czegoś innego"

Czarnecki: Tutaj akurat jest sytuacja, że tak powiem akurat [nieczytelne - red.] wszystko jest naprawdę, bardzo się ułożyło.

Czarnecki: On oczywiście mówi, że chciałby więcej zarabiać, że...

Morawiecki: To to jeszcze rozumiem.

Czarnecki: ...coś innego robić. Ale wiesz jednak nie, jednak nie.

Morawiecki: Wiesz co, bo ostatnie pół zdania, które powiedziałeś, jak on mówi, coś innego by chciałby robić, to jest od razu punkt zaczepienia dla tych ludzi - to niech pan sobie idzie, panie Przemku robi coś innego w takim razie.

Czarnecki: Słuchaj, bardzo chciał pracować. (...) Absolutnie nie było to przedłużone [nieczytelne - red.], a nie że on nie chciał. (...)

Morawiecki. Dobrze, dobrze. Trzymaj się, pozdrawiam, na razie, dziękuję, cześć.

Czarnecki: Papa, cześć, dziękuje.

Jagiełło: Moja córka też by chciała pracować. Robić to, co się chce w pracy i żeby dużo płacili.

Morawiecki: Niedobrze.

O odniesienie się do sprawy prosimy Przemysława Czarneckiego, który jest teraz posłem PiS. - Jest mi ciężko komentować rozmowę dwóch ówczesnych prezesów banków, których szanuję, ale z nimi na ten temat nie rozmawiałem - odpowiada w rozmowie z tvn24.pl polityk.

