"Mam absolutnie pozytywne zdanie o Merklowej". Co Morawiecki powiedział na taśmach?

"Liberał zafascynowany liberałami z Zachodniej Europy", z dobrymi kontaktami ze współpracownikami ówczesnego premiera Donalda Tuska, doceniający Angelę Merkel - taki obraz Mateusza Morawieckiego wyłania się z rozmowy nagranej w restauracji "Sowa i Przyjaciele" i ujawnionej przez Onet. Na taśmach pojawia się szereg wątków - między innymi kwestia sytuacji finansowej SKOK-ów, Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz niedoszłej transakcji PKO BP z bankiem powiązanym z rosyjskimi służbami.

Oprócz Mateusza Morawieckiego w spotkaniu w restauracji "Sowa i Przyjaciele" zorganizowanym wiosną 2013 roku uczestniczyli Zbigniew Jagiełło, jego przyjaciel i prezes PKO BP, Krzysztof Kilian - bliski znajomy Donalda Tuska i szef PGE, oraz Bogusława Matuszewska, zastępczyni Kiliana. Fragmenty stenogramu z tej rozmowy ujawniły dwa lata temu Radio ZET oraz "Newsweek".

Onet we wtorek opublikował całe, trwające ponad 3 godziny nagranie pochodzące z akt sprawy.

"Mam absolutnie pozytywne zdanie o Merklowej"

Morawiecki nagrany w "aferze taśmowej". "Taśmy prawdy" to teraz "odgrzewane kotlety"? Afera taśmowa i... czytaj dalej » Rozmówcy obecnego premiera zajmowali w 2013 roku kierownicze stanowiska w ważnych spółkach skarbu państwa z nominacji rządzącej wówczas Platformy Obywatelskiej. Po wygranych w 2015 roku przez PiS wyborach posadę utrzymał jedynie zaprzyjaźniony od lat z obecnym premierem Jagiełło.

Pięć lat temu Morawiecki kierował wtedy bankiem BZ WBK (obecnie Santander) i należał do Rady Gospodarczej przy premierze Tusku. Nagrana w warszawskiej restauracji rozmowa - jak zauważył Onet - potwierdza, że obecny szef rządu znajdował się "w kręgu biznesowo-towarzyskim Platformy Obywatelskiej".

Morawiecki podkreślał na przykład swoje dobre kontakty z najbliższymi współpracownikami Tuska - Janem Krzysztofem Bieleckim, szefem jego doradców, i szefem kancelarii premiera Tomaszem Arabskim.

Jak wynika z nagrań zarejestrowanych przez kelnerów, dzisiejszy szef rządu Prawa i Sprawiedliwości przedstawiał się wówczas jako "liberał zafascynowany liberałami z Zachodniej Europy". Komplementował też liderów państw Unii Europejskiej; niemiecką kanclerz Angelę Merkel oraz francuskich prezydentów - Nicolasa Sarkozy'ego oraz Francoisa Hollande'a.

Oglądaj Morawiecki na taśmach: mam absolutnie pozytywne zdanie o Merklowej



„Mam absolutnie pozytywne zdanie o Merklowej, Sarkozym czy jak się ten nowy nazywa... Hollande i tak dalej. Że oni w takim świecie, jak dzisiaj są, gdzie przez pięćdziesiąt lat ludziom się wydawało, że zawsze będzie lepiej, emerytury będą dość wysokie, żyć będziemy coraz dłużej, służba zdrowia będzie za darmo ku*** i edukacja za darmo, oni tą krzywą, która - wiesz - tak szła co do oczekiwań, oni muszą ją odkręcić, nie. I takie rzeczy się dzieją. (...) To co robi Merkelowa... Ona działa na najważniejszych rzeczach społeczeństwa, czyli oczekiwaniach. Management of expectations. Jak ludzie ci zapier****** za miskę ryżu, jak było w czasach po drugiej wojnie światowej i w trakcie, to wtedy gospodarka cała się odbudowała" - mówił Morawiecki na ujawnionych nagraniach. Wyrok za aferę podsłuchową bez odroczenia. Sąd odrzucił wniosek Falenty Sąd Okręgowy w... czytaj dalej »

Wojna sposobem na obniżenie oczekiwań społecznych

"Musimy obniżyć nasze oczekiwania" - twierdził ówczesny prezes banku BZ WBK.

- My nie wiemy, ale być może zakończy się to dobrze, jeżeli my, ludzie, we the people, w Niemczech... czy... czy w Hiszpanii i tak dalej, we Francji, zrozumiemy, że musimy obniżyć nasze oczekiwania, bo jak obniżymy, to w ślad za tym wszystko pójdzie dobrze, się da zreperować. Będziemy zapie*****ć i rowy kur** kopać, a drudzy będą zakopywać, będziemy zadowoleni. Będziemy wtedy my jako ludzie mniejsze firmy mieć, emerytury. Mniejsze oczekiwania - podkreślał.

W reakcji na jego wywód Matuszewska zwróciła uwagę, że "przyzwyczaić się do lepszej sytuacji jest daleko łatwiej niż do gorszej". - Najlepszym sposobem zawsze była wojna. Wojna zmienia perspektywę w pięć minut - odpowiedział na to Morawiecki.

Ratowanie SKOK-ów pieniędzmi z PKO BP

Obecny premier wymieniał też uwagi z Jagiełłą na temat trudnej sytuacji finansowej Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Z nagrania wynika - jak zauważał Onet - że politycy PO naciskali, by PKO BP zaangażowało się w ratowanie bankrutujących SKOK-ów. Szef PKO BP wskazywał, że byłoby to dyskusyjne i dodał, że SKOK-i finansują portal wPolityce i Telewizję Republika.

Jagiełło: To nie jest kwestia pieniędzy... To jest kwestia raczej... Nastąpi zwarcie, rozumiesz, bo będziesz miał na przykład jakieś pożyczki do wPolityce.

Morawiecki: Tak, tak.

Jagiełło: Do jakichś tam, wiesz... Pieniądze do różnych instytucji, takich właśnie, wiesz, które są używane w (...) taka Telewizja Republika, rozumiesz.

Morawiecki: Tak, tak. Oczywiście. Tam, jak to się mówi, finansowanie. Falenta miał oferować politykom PiS nagrania kompromitujące ministrów rządu Tuska Według "Gazety... czytaj dalej »

Oferta rosyjskiego banku "kojarzonego ze służbami"

W rozmowie przewinął się też wątek Alfa Banku, czyli największego rosyjskiego prywatnego banku, który chciał od PKO BP - jak można wywnioskować ze słów Jagiełły - odkupić udziały w banku ukraińskim. Do transakcji nie doszło, bo - jak wynika z nagranej rozmowy - Alfa Bank jest powiązany z rosyjskimi służbami.

Morawiecki: Ci ruscy mają tyle pieniędzy, (...) bieda. (...)



Matuszewska: No, tak.

Jagiełło: Nie, ale ten Alfa Bank, no to jest kojarzony ze służbami rosyjskimi na wprost.

Morawiecki: (...) ku***, proszę cię, każdy bank dotyczący służb eee... absolutnie. (...)

Jagiełło: Nie, jeszcze masz (...) bo banki oligarchiczne i służbowe, nie.

Morawiecki: (...) oligarchiczne też są służbowe. Wszystkie są służbowe.

" Będziemy strzelać, będziemy odpychać ich"

Szef rządu na nagranym przez kelnerów spotkaniu w 2013 roku podzielił się też krytyczną opinią na temat Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Morawiecki: Jakieś wiesz, OFE, nie? To zapytaj tam Johna, co oni o OFE myślą, to za chwilę zrobią nam, jakieś tam wiesz, ruchy na akcjach takie, srakie. OFE pierd***** nam w dół, wiesz, wyceny. Donald się nie zauważy, jak będzie, wiesz, miał bardzo poważny problem, nie. I tak jeździsz po tym świecie, tak się zastanawiasz, wiesz, gdzie jest ta różnica, poza tym, że oczywiście trzysta lat temu daliśmy dupy i zamiast mieć porządnie Oświecenie, (...) to się bawiliśmy w jakieś tam liberum veto, demokracje szlacheckie i tak dalej - podkreślał. Utrzymywał kontakty operacyjne z Falentą. Teraz awansował w CBA Funkcjonariusz... czytaj dalej »

Pojawił się też temat przybierającej na sile fali imigracji z Afryki i Bliskiego Wschodu do Europy.



Morawiecki: (...) W Nigerii jest więcej osób poniżej siedemnastego roku życia niż w całej Europie. Całej, łącznie z Rosją.

Matuszewska: Kiedyś przypłyną.

Morawiecki: No ku***. Wiesz, kiedyś przypłyną, kiedyś coś zrobią. (...) Te iPhone'y pokażą im: tu żyje się tak, a tu tak. I co my zrobimy, jak flotylla tratw ku***, nawet tam z północy Afryki będzie na południe? (...) Będziemy strzelać, będziemy odpychać ich, wiesz.

Oglądaj Wideo: tvn24 Morawiecki na taśmach: "Będziemy strzelać, będziemy odpychać ich"



Dworczyk odpowiada: brudna kampania



Pytany o komentarz do ujawnionych nagrań z rozmowy Mateusza Morawieckiego, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk ocenił w rozmowie z tvn24.pl, że ta publikacja to "odgrzewane kotlety". Podobnego określenia używali we wtorek także inni politycy Prawa i Sprawiedliwości.

- Rozmowa jest omawiana w mediach od trzech lat - wskazywał Dworczyk. - Trudno jest się oprzeć wrażeniu, że jej treść jest przywoływana w ramach brudnej kampanii prowadzonej przeciwko rządowi Mateusza Morawieckiego - skomentował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Oglądaj Wątek Morawieckiego w aferze taśmowej