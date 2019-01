Pożegnanie Pawła Adamowicza

- Chcemy z rodziną pożegnać pana prezydenta. Osobiście, by podziękować za to wszystko, co zrobił dla Gdańska. Cała nasza rodzina po drugiej wojnie światowej mieszka tutaj w Gdańsku. Ja mam 18 lat, więc to jest mój jedyny prezydent - mówił gdańszczanin, stojąc w kolejce do wejścia do Bazyliki Mariackiej.