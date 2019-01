Polska żegna Pawła Adamowicza. W wielu miastach transmisje z pogrzebu





Zamordowanego w niedzielę prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza żegna dziś cała Polska. W centralnych punktach wielu miast wystawione zostały telebimy, na których transmitowane są uroczystości pogrzebowe z gdańskiej Bazyliki Mariackiej.

Uroczystości w porozumieniu z rodziną Pawła Adamowicza organizowane są przez władze Gdańska z elementami państwowymi. Msza pogrzebowa rozpoczęła się w południe w Bazylice Mariackiej.

Urząd Miejski w Gdańsku poinformował, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Bazylice Mariackiej dla wszystkich gdańszczan, którzy nie dostaną się do kościoła, będzie przeprowadzona transmisja z uroczystości.

Uroczystości pogrzebowe będą transmitowane także w TVN24 i na tvn24.pl. Program specjalny trwa od godziny 10.

Gdańsk

Nabożeństwo pogrzebowe jest transmitowane w Gdańsku na ośmiu ekranach ustawionych na Głównym Mieście. Pięć telebimów zainstalowanych będzie na ul. Długiej i Długim Targu, po jednym na Targu Węglowym, Placu Świętopełka i Wyspie Ołowianka.

Ostatnie pożegnanie Pawła Adamowicza. Spocznie w Bazylice Mariackiej W południe... czytaj dalej » Transmisję z uroczystości pogrzebowej można obejrzeć także na ekranach wewnątrz Ergo Areny. Drzwi hali - wejście A-1 - otwarte zostaną w sobotę o godz. 10. Wjazd na parking będzie bezpłatny, zaś w hali otwarta będzie restauracja. Gdańsko-sopocka hala otwarta będzie do czasu zakończenia transmisji.

Na ul. Długą i Długi Targ dojście będzie możliwe ze wszystkich kierunków z wyłączeniem Bramy Zielonej (Most Zielony), ul. Powroźniczej i ul. Pocztowej. Na Targ Węglowy, do Parku Świętopełka, Ołowianki i Ergo Areny będzie można wejść bez ograniczeń. Parkingi przy hali będą otwarte, zaparkować będzie też można wzdłuż ul. Łokietka.

Możliwość publicznego oglądania pogrzebu prezydenta Pawła Adamowicza mają również Polacy w kilkunastu innych miastach.

Gdynia

Decyzją prezydenta Gdyni w sobotę została uruchomiona bezpłatna linia 101 z dworca PKP Gdynia Główna do centrum Gdańska. Odjazdy odbywają się co 30 minut od godziny 9.20 do 11.

Dla mieszkańców został dodatkowo ustawiony specjalny telebim w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ul. Armii Krajowej 26. W dniu pogrzebu będzie można pomóc potrzebującym W dzień pogrzebu... czytaj dalej »

Sopot

Wszystkich mieszkańców Sopotu, którzy chcą symbolicznie uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych władze miasta zapraszają o 11.30 na Plac Przyjaciół Sopotu oraz do Ergo Areny. Transmisję poprzedzi krótka modlitwa.

W dniu pogrzebu komunikacja miejska w Sopocie jest bezpłatna.

Szczecin

Od godziny 12 mieszkańcy Szczecina mogą wspólnie obejrzeć transmisję z uroczystości pogrzebowych śp. Pawła Adamowicza na Placu Solidarności.

Warszawa

Od godziny 12 na pl. Zamkowym jest ustawiony ekran umożliwiający mieszkańcom Warszawy obejrzenie transmisji uroczystości pogrzebowych.

Krótko przed godziną 12 straż miejska oddali hołd Pawłowi Adamowiczowi. Z wieży Zamku Królewskiego hejnaliści straży zagrali hejnał Gdańska.

Wrocław

Wrocławianie mogą uczestniczyć w uroczystościach także dzięki transmisji na żywo od godziny 12. Telebim jest ustawiony na wrocławskim Rynku przed Starym Ratuszem.

W południe we Wrocławiu zabrzmią syreny alarmowe na znak pamięci o prezydencie Gdańska.

Łódź

Wszystkich łodzian chcących ostatni raz pożegnać Pawła Adamowicza, urząd miasta zaprasza w południe do pasażu Schillera, gdzie na telebimie są transmitowane uroczystości pogrzebowe w Gdańsku.

Poznań

W dniu pogrzebu Pawła Adamowicza na placu Wolności stanął duży telebim. Transmisja z uroczystości pogrzebowych rozpoczęła się przed godziną 12. W mieście - w samo południe - zawyją też syreny alarmowe.

Jak podaje magistrat, miejsce transmisji zostało wybrane nieprzypadkowo. Plac Wolności w Poznaniu ma tam znaczenie symboliczne, bo właśnie w tym miejscu poznaniacy zbierali się, by wspólnie uczcić pamięć zamordowanego prezydenta.

Od godziny 17 w piątek do godziny 19 w sobotę obowiązuje żałoba narodowa.

