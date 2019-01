Tłumy i bicie dzwonów towarzyszyły na ulicach Gdańska trumnie z ciałem Pawła Adamowicza

Foto: tvn24 Video: Fakty TVN

Gdańszczanie żegnają prezydenta Adamowicza w Europejskim...

Podczas uroczystej sesji na Dworze Artusa wspominali i żegnali go przyjaciele, a podczas przemarszu ulicami miasta gdańszczanie. Trumna z ciałem prezydenta Pawła Adamowicza trafiła do Europejskiego Centrum Solidarności. Do piątku do godziny 17 każdy może przyjść i osobiście pożegnać prezydenta Gdańska. Można wpisać się także do księgi kondolencyjnej. Przed wejściem do budynku powstała bardzo długa, kilkusetmetrowa kolejka. W piątek po 17 trumna zostanie przeniesiona do bazyliki Mariackiej. Tam w sobotę odbędzie się pogrzeb.

