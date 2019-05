Przed wyborami samorządowymi mieliśmy "Kler", teraz mamy znowu jakiś taki film atakujący Kościół. Myślę, że to nie jest przypadkowe - ocenił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS). Poseł Zbigniew Gryglas (Klub PiS) przyznał, że nie oglądał w całości dokumentu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", ale z fragmentów wywnioskował, że "to nie było nastawienie obiektywne do sprawy".

W sobotę w internecie został opublikowany film dokumentalny Tomasza Sekielskiego i jego brata Marka "Tylko nie mów nikomu", przedstawiający przypadki pedofilii w polskim Kościele.

Film i przedstawione w nim sprawy komentowali w poniedziałek politycy obozu rządzącego.

"To nie było nastawienie obiektywne do sprawy"

Zbigniew Gryglas (Porozumienie, Klub PiS) ocenił, że niepotrzebna jest komisja badająca przypadki pedofilii wśród księży. - Nasz komunikat jest jasny. Przestępca, niezależnie od tego, czy nosi sutannę, czy jest sędzią, czy lekarzem, jest przestępcą i będzie jednakowo traktowany. To jest komunikat, który z wczorajszego dnia należy wyciągnąć - stwierdził.



Przyznał, że "nie oglądał i nie będzie oglądał" filmu Sekielskich. - Nie oglądałem spektaklu "Klątwa", nie oglądałem też filmu "Kler". Wysłuchałem redaktora, który przygotowywał ten film i w moim przekonaniu to nie było nastawienie obiektywne do sprawy - tłumaczył. - Widziałem niektóre fragmenty tego filmu - dodał.



Dopytywany przez dziennikarzy, czy nie powinien obejrzeć filmu, żeby wyrobić sobie opinię, Gryglas odparł: - Ja nigdy nie przeczytam "Mein Kampf", ale mogę powiedzieć, że ta książka prowadziła do zbrodni największej na świecie.

Zastrzegł, że nie zestawia "Mein Kampf" z filmem "Tylko nie mów nikomu". - Daję tylko przykład - stwierdził.

"Należy dyskutować o faktach, a one są przerażające"

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan (Porozumienie, Klub PiS), porównując "Tylko nie mów nikomu" z filmem fabularnym "Kler" Wojciecha Smarzowskiego, przyznał, że ten ostatni "był filmem, który przerysowywał wiele scen". - Ja go sam nie oglądałem, nie spieszę się z oglądaniem tego filmu. Natomiast ("Tylko nie mów nikomu") to jest film dokumentalny, w którym występują autentyczne osoby i jest mowa o faktach. Poza tym to jest film, który jest bardzo szeroko dyskutowany przez wiernych, przez ludzi spoza Kościoła katolickiego - powiedział wicemarszałek.

Dlatego też, jego zdaniem, "wszystkie osoby, które interesują się tymi sprawami, powinny go obejrzeć, żeby wyrobić sobie zdanie". - Niezależnie od oceny intencji autorów tego filmu, dopóki fakty nie będą zakwestionowane, należy dyskutować o faktach, a one są przerażające - podkreślił Bielan.

"Znowu mamy film atakujący Kościół. Myślę, że to nie jest przypadkowe"

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) powiedział, że nie oglądał filmu Sekielskich. - Nie mam czasu. Mało oglądam filmów - dodał.



Zauważył, że premiera dokumentu zbiega się z terminem wyborów do europarlamentu. - Przed wyborami samorządowymi mieliśmy "Kler", teraz mamy znowu jakiś taki film atakujący Kościół. Myślę, że to nie jest przypadkowe - ocenił.



- Zbiega się to dziwnie z różnymi innymi prowokacjami, wydarzeniami, wystąpieniem jakiegoś młodego człowieka razem z Tuskiem, profanacją Matki Bożej Jasnogórskiej. Jednym słowem, wpisuje się to w pewnego rodzaju kampanię przeciwko Kościołowi i nam katolikom - powiedział Terlecki.

Wicemarszałek nawiązał do krytycznego wobec Kościoła wystąpienia Leszka Jażdżewskiego, które poprzedziło wykład Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim 3 maja, a także do rozklejonych przez Elżbietę Podleśną w Płocku plakatach z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z aureolami w kolorach tęczy.