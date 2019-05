Jażdżewski: mówiłem na własny rachunek i we własnym imieniu

Dera: Całe wystąpienie było zrobione po to, żeby zaatakować....

Foto: tvn24 Video: tvn24

Dera: Całe wystąpienie było zrobione po to, żeby zaatakować....

05.05 | Moim zdaniem nie ma przypadku, że takiego faceta puszcza się przed wystąpieniem Donalda Tuska, na które wszyscy czekają, bo wielu czekało, również rządzący - mówił w "Kawie na ławę" w TVN24 Eugeniusz Kłopotek (PSL), komentując przemówienie Leszka Jażdżewskiego, redaktora naczelnego Liberté!, poprzedzające piątkowy wykład Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. - Wszyscy przyszli tam posłuchać wystąpienia Donalda Tuska. To, czy on autoryzował wystąpienie, wiedział, nie wiedział, myślę, że będzie można go spytać prędzej czy później podczas jakiegoś wywiadu - zauważyła Monika Rosa z Nowoczesnej.

»