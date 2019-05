Zarzut za Matkę Boską w tęczowej aureoli. Reaguje Helsińska Fundacja Praw Człowieka

To sytuacja, w której państwo działające przez swoich funkcjonariuszy nie szanuje wolności obywateli - komentował adwokat kobiety, która usłyszała zarzut profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Elżbieta Podleśna rozkleiła w Płocku wizerunki Maryi i Dzieciątka z aureolami w kolorach tęczy, po czym została zatrzymana, a jej mieszkanie przeszukano. - To na pewno nie jest atak na religię, ani na pewno atak na wiarę - argumentowała kobieta. Działania służb skomentowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Policja zatrzymała w poniedziałek 51-letnią kobietę, której przedstawiono zarzut profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, do której doszło w Płocku (Mazowieckie) pod koniec kwietnia.

Oskarżona Elżbieta Podleśna, która wyraziła zgodę na publikację jej nazwiska i wizerunku, w rozmowie z TVN24 wyraziła sprzeciw wobec postawionego jej zarzutu. - To na pewno nie jest atak na religię, ani na pewno atak na wiarę. Nie jest to w ogóle forma ataku - powiedziała.

- W jaki sposób kogoś można zaatakować obrazkiem? Ludzie, bądźmy trochę poważni - dodała.

Jej adwokat, Radosław Baszuk, zwrócił uwagę na liczne podejmowane dotąd działania służb, które jego zdaniem zmierzały do przedstawienia kobiecie zarzutu.

- Świadczy to chyba, po pierwsze, o tym, że wśród osób, które podejmowały decyzje, jak ten dzień ma wyglądać, panował pewien chaos, bądź decyzyjny, bądź kompetencyjny - ocenił.

Po drugie, jak argumentował adwokat, "to sytuacja, w której państwo działające przez swoich funkcjonariuszy, swoich przedstawicieli, nie szanuje wolności obywateli". - Wolności rozumianej w najbardziej prosty sposób, czyli wolności dysponowania swoją osobą - dodał Radosław Baszuk.

Wcześniej prokurator rejonowy w Płocku Norbert Pęcherzewski poinformował, że "zatrzymana kobieta usłyszała zarzut z artykułu 196 Kodeksu karnego". Zastrzegł, iż ze względu na dobro prowadzonego postępowania nie może ujawnić, czy podejrzana przyznała się do ogłoszonego jej zarzutu i złożyła wyjaśnienia.

Artykuł 196 Kodeksu karnego mówi o tym, że "kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

Reakcja Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Stanowisko w sprawie zatrzymania Elżbiety Podleśnej zajęła Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

W swoim komunikacie podkreśliła, że wyraża wobec tego sprzeciw. "Według Policji Elżbieta Podleśna miała rozklejać w Płocku plakaty z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z aureolą z tęczowej flagi, co - zdaniem organów ścigania - stanowić może przestępstwo obrazy uczuć religijnych. Funkcjonariusze przeszukali mieszkanie aktywistki oraz zabezpieczyli sprzęty elektroniczne, takie jak telefon, komputery, pendrive’y i płyty CD" - czytamy w stanowisku.

Pikieta w obronie zatrzymanej Elżbiety Podleśnej, która rozklejała w Płocku plakaty z "tęczową" Matką Boską

"Zniszczyli miejsce zabytkowe i święte. Może mają jakiś uraz i potrzebują wsparcia" To nie park, ale... czytaj dalej » Fundacja przypomina, że "zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji 'ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw'".

HFPC wskazuje także, że zgodnie z art. 227 kodeksu postępowania karnego "przeszukanie lub zatrzymanie rzeczy powinno być dokonane zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru, oraz w granicach niezbędnych dla osiągnięcia celu tych czynności przy zachowaniu należytej staranności, w poszanowaniu prywatności i godności osób, których ta czynność dotyczy, oraz bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości".

"W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, działanie organów ścigania w sprawie Elżbiety Podleśnej naruszyło konstytucyjną zasadę proporcjonalności oraz normy prawa karnego procesowego - głosi komunikat HFPC.

W ocenie Fundacji "trudno zrozumieć, dlaczego zamiast wejścia o szóstej rano do mieszkania nie zdecydowano się na wezwanie osoby podejrzanej na przesłuchanie, a ponieważ Elżbieta Podleśna jest powszechnie znaną niezależną działaczką, takie działanie organów ścigania może być odebrane jako celowo zastosowana represja".

STANOWISKO HFPC W SPRAWIE ZATRZYMANIA ELŻBIETY PODLEŚNEJ >>

Aureola w barwach tęczy

"Nie pozwolimy na kolejną profanację". Całą dobę będą pilnować pomnika księdza Jankowskiego Całodobowe dyżury... czytaj dalej » Sprawa dotyczy rozlepienia w nocy z 26 na 27 kwietnia wokół płockiego kościoła św. Dominika między innymi na koszach na śmieci i na przenośnych toaletach plakatów oraz nalepek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, na których postaci Maryi i Dzieciątka otoczone zostały aureolami w kolorach tęczy. Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka płockiej policji Marta Lewandowska, funkcjonariusze "po analizie zgromadzonego materiału ustalili dane osoby, która mogła mieć związek z tym przestępstwem".

"Dziś rano policjanci, na podstawie nakazu prokuratorskiego, weszli do jej mieszkania w Warszawie, gdzie w trakcie przeszukania ujawnili kilkadziesiąt obrazków z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z aureolą z tęczowej flagi. W związku z tym 51-letnia kobieta została zatrzymana" - wyjaśniała rzeczniczka płockiej policji w komunikacie w poniedziałek.

Zaznaczyła jednocześnie, że w mieszkaniu zatrzymanej kobiety zabezpieczono także należący do niej sprzęt komputerowy.

Prokurator rejonowy w Płocku oświadczył, iż na obecnym etapie postępowania kobieta, której przedstawiono w poniedziałek zarzut, jest jedyną osobą zatrzymaną w związku ze sprawą profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej.

Szef płockiej prokuratury rejonowej przyznał jednocześnie, iż nie wyklucza ustalenia kolejnych osób w sprawie. - Z całą pewnością osób, które dopuściły się tego czynu na terenie naszego miasta, było więcej. Czy będą one zatrzymywane, czy wzywane celem ogłoszenia im zarzutów, zobaczymy w przyszłości - powiedział prokurator Pęcherzewski.

"Żałosne to bardzo"

Wcześniej szef MSWiA Joachim Brudziński podał, że "dziś rano @PolskaPolicja zatrzymała osobę podejrzewaną o dokonanie profanacji wizerunku #Matki Bożej Częstochowskiej w Płocku". "Osoba ta była wytypowana już od kilku dni, ale przebywała za granicą. Jeszcze dziś zostaną postawione jej zarzuty z art. 196 KK" - napisał na Twitterze Brudziński.

Dziś rano @PolskaPolicja zatrzymała osobę podejrzewaną o dokonanie profanacji wizerunku #MatkiBożejCzestochowskiej w Płocku. Osoba ta była wytypowana już od kilku dni ale przebywała za granicą. Jeszcze dziś zostaną postawione jej zarzuty z art. 196 KK. — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 6 maja 2019

Później w kolejnym wpisie szef MSWiA oświadczył: "Dziękuję @PolskaPolicja za sprawną akcję z wytypowaniem i zatrzymaniem osoby podejrzewanej o profanację świętego od wieków dla Polaków wizerunku Matki Bożej. Żadne bajanie o wolności i 'tolerancji' NIKOMU nie daje prawa do obrażania uczuć ludzi wierzących".

Dziękuję @PolskaPolicja za sprawną akcję z wytypowaniem i zatrzymaniem osoby podejrzewanej o profancję świętego od wieków dla Polaków wizerunku Matki Bożej. Żadne bajanie o wolności i „tolerancji” NIKOMU nie daje prawa do obrażania uczuć ludzi wierzących. — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 6 maja 2019

"Ci, którzy dzisiaj w histerycznym 'dygocie' atakują mnie za działania wobec ludzi obrażających uczucia religijne katolików, chwaliło mnie gdy krytykowałem wydarzenia w Pruchniku, albo gdy policja chroniła #MarszRówności. Według nich prawa katolików są mniej ważne. Żałosne to bardzo" - dodał szef MSWiA w kolejnym wpisie.

Ci którzy dzisiaj w histerycznym„dygocie”atakuje mnie za działania wobec ludzi obrażających uczucia religijne katolików,chwaliło mnie gdy krytykowałem wydarzenia w Pruchniku albo gdy policja chroniła #MarszRówniści. Wg nich prawa katolików są mniej ważne. Żałosne to bardzo. — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 6 maja 2019

Wcześniej, tuż po zdarzeniu, Brudziński nazwał profanację wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej "kulturowym barbarzyństwem". "Nie może być zgody w imię pseudotolerancyjnych 'happeningów' na tego typu #kulturowebarbarzyństwo" - napisał między innymi wówczas na Twitterze szef MSWiA.

Brudziński: nie mam najmniejszego problemu z tym, że ta osoba została zatrzymana

W poniedziałek na spotkaniu z mieszkańcami Czaplinka (woj. zachodniopomorskie) szef MSWiA również odniósł się do tej sprawy. - Kiedy sprofanowano wizerunek Najświętszej Matki Bożej Częstochowskiej, święty dla pokoleń - również dla tych, którym nie jest, teologicznie mówiąc, dana łaska wiary - no to proszę państwa... - powiedział.

- Wyznawców religii mojżeszowej obrażać nie wolno. Oczywiście, że nie wolno. Wyznawców islamu, broń Panie Boże. Środowiska tak zwane LGBT, niech ręka Pana broni - wymieniał minister. - Ale katolików, to jak najbardziej - dodał. - A niby dlaczego? - pytał Brudziński. Jak podkreślił, "prawo ma być bezwzględne wobec wszystkich".

- Nie mam najmniejszego problemu z tym, że osoba, która dopuściła się takiej profanacji, została zatrzymana - powiedział szef MSWiA. Dodał także, że ma nadzieję, że "prokuratura i sąd potraktują tę osobę tak, jak były traktowane osoby, które w sposób skandaliczny dopuszczały się profanacji symboli czy aktów nienawiści wobec innych ludzi ze względu na ich pochodzenie, religię".

- Reakcja policji zawsze musi być reakcją adekwatną do popełnionego czynu - podkreślił Brudziński i dodał, że "my - katolicy, chrześcijanie - nie możemy być w Polsce obywatelami drugiej kategorii".

Oglądaj Szef MSWiA Joachim Brudziński o tęczowej aureoli na wizerunku Matki Boskiej

Trzaskowski: nie poczułem się obrażony

O zatrzymaniu Podleśnej mówił także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski we wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 i na tvn24.pl. Pytany, czy jego zdaniem opozycja powinna stanąć murem za Podleśną, odpowiedział, że "absolutnie tak".

Matka Boska w tęczowej aureoli. "Ja nie poczułem się obrażony" To jest próba... czytaj dalej » - Styl w jakim dokonano tego zatrzymania, ma wszystkie możliwe znamiona szykan politycznych - ocenił Trzaskowski. - Nie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacji takiej, żeby ktoś, kto dokonuje tego typu aktu, był traktowany jako najgorszy przestępca - podkreślił.

Pytany, czy wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej z tęczową aureolą obraża jego uczucia religijne, prezydent stolicy powiedział: - Ja się nie poczułem obrażony.

- Uważam, że nie chodziło pani Podleśnej o to, żeby kogoś obrażać, tylko żeby dokonać pewnej manifestacji - ocenił prezydent stolicy w "Rozmowie Piaseckiego".

"Ta profanacja napełnia bólem"

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski (KEP) ksiądz doktor Paweł Rytel-Andrianik w wydanym po zdarzeniu komunikacie oświadczył, że przeróbka obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Płocku spowodowała "ogromny ból".

"Ta profanacja napełnia bólem i niepokojem Polki i Polaków, dla których Jasnogórska Ikona jest świętością" - zaznaczył rzecznik KEP.

"Apelujemy, aby - niezależnie od przekonań i osobistych poglądów - szanować uczucia religijne ludzi wierzących" – dodał ksiądz Rytel-Andrianik.

Oglądaj Plakaty z "tęczową" Matką Boską pozrywane w Płocku

Jesteśmy w #Płock.u, bronimy ks proboszcza Tadeusza Łebkowskiego przed agresją #lgbt i #GW. W nocy doszło do kolejnej profanacji. Rozklejono w okolicy, w tym na toalecie toi-toi, wizerunek MB Częstochowskiej w aureolach z homotęczy.



Straszne!



Co na to @EpiskopatNews? pic.twitter.com/j6moCn2gZB — Kaja Godek (@GodekKaja) 27 kwietnia 2019

Aranżacja Grobu Pańskiego

Pod koniec kwietnia policja informowała, że odrębne postępowania są prowadzone także w sprawie wydarzeń w płockim kościele św. Dominika w okresie Świąt Wielkanocnych. Chodzi między innymi o zawiadomienia dotyczące zakłócenia obrządku religijnego i kradzieży kart telefonicznych.

W Wielką Sobotę, 20 kwietnia, w kościele św. Dominika pojawiło się dwoje aktywistów protestujących przeciw aranżacji wielkanocnego Grobu Pańskiego, gdzie na tekturowych pudełkach wypisano między innymi słowa: "LGBT", "gender", "agresja", "pycha", "odrzucenie wiary", a także "kłamstwo", "zboczenia", "egoizm", "hejt", "pogarda". Między aktywistami a proboszczem parafii, jak opisywały to między innymi media, doszło do wymiany zdań - jeden z aktywistów nagrywał zajście telefonem komórkowym. Gdy na miejsce została wezwana policja, aktywista zarzucił księdzu odebranie telefonu, informował też o zaginięciu kart z aparatu. Ksiądz powiadomił z kolei o zakłóceniu obrządku religijnego. Aktywiści ponownie przyszli do kościoła w Wielką Niedzielę, 21 kwietnia. Figury świętych oczyszczone. Policja pokazuje twarze podejrzewanych o wandalizm Policja publikuje... czytaj dalej »

Po wydarzeniach w kościele św. Dominika z okresu Świąt Wielkanocnych rzeczniczka płockiej kurii diecezjalnej doktor Elżbieta Grzybowska w oświadczeniu poinformowała, że podczas spotkania z biskupem pomocniczym proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego, na której terenie znajduje się kościół św. Dominika, "złożył obszerne wyjaśnienia, dotyczące konfliktu powstałego wokół Grobu Pańskiego". Dodała, że kuria oczekuje policyjnego postępowania.

"Pragnę nadmienić, że w tych dniach były kierowane pod adresem księdza proboszcza groźby nawołujące do fizycznej przemocy wobec niego, w tym zagrażające jego życiu. Ksiądz proboszcz nie skorzystał z zaproponowanej przez policję ochrony osobistej. Wyrażam nadzieję, że okres paschalny sprzyjać będzie wyciszeniu złych emocji i pozwoli obiektywnie ocenić zaistniałą sprawę" - zaznaczyła wówczas rzeczniczka kurii.

W poniedziałek rano Fundacja Życie i Rodzina oraz Ruch Narodowy zorganizowały pikietę przed Zespołem Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku, domagając się zwolnienia nauczycielki, która w Wielkanoc protestowała w kościele św. Dominika przeciwko wystrojowi Grobu Pańskiego. W pikiecie uczestniczyła między innymi Kaja Godek, mazowiecka kandydatka Konfederacji do europarlamentu.