Video: RMF FM

Kukiz: premier powinien podać się do dymisji

08.10 | Premier powinien podać się do dymisji - nie ma wątpliwości Paweł Kukiz. Odniósł się w ten sposób do ujawnionych nagrań z afery taśmowej z udziałem Morawieckiego. Podkreślił jednocześnie, że to cały "ustrój powinien podać się do dymisji". - To jest jedno towarzystwo wzajemnej adoracji, ten cały PO-PiS - ocenił lider Kukiz'15.

