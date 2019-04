Obrona chce uniewinnienia twórcy Amber Gold

Video: tvn24

Poszukiwacze złota. Podsumowanie prac komisji do spraw Amber...

06.11 | Donald Tusk jako świadek komisji śledczej. To miał być kluczowy świadek, ale siedem godzin jego przesłuchania nic nowego nie wniosło do wyjaśniania afery Amber Gold. Po ponad dwóch latach prac tej komisji - w ogóle niewiele więcej wiemy niż to, co na jej początku, czyli że państwo w sprawie tej złotej piramidy finansowej działało bardzo nieudolnie. Czego nie udało się też ustalić posłom? I z czego zostanie zapamiętana ta komisja? Jej obrady - czasem burzliwe, czasem pełne milczenia - podsumuje Tomasz Marzec i zrobi to razem z dziennikarzami, którzy od początku opisują aferę Amber Gold.

»