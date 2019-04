Prokurator żąda po 25 lat więzienia dla twórcy Amber Gold i jego żony

Video: tvn24

Tusk przed komisją Amber Gold: Trzeba było to wyjaśnić....

05.11 | Trzeba było to wyjaśnić, mieliście wszystkie instrumenty. Nie zrobiliście tego. Ja wiem dlaczego, bo wam jest potrzebna ta komisja. Wam jest potrzebny ten spektakl, by co dwa tygodnie albo co dwa miesiące powtórzyć insynuacje, także na temat mojej rodziny - mówił Donald Tusk w czasie przesłuchania przed komisją do spraw Amber Gold. - Czasami sprawy trwają długo, ale wy nie zrobiliście nic, zero - dodał.

