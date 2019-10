Kto zostanie nowym marszałkiem Senatu? Jest "naturalny kandydat"

W związku z tym, że PiS utraciło bezwzględną większość w Senacie, pojawia się pytanie, kto zostanie nowym marszałkiem Senatu i z jakiego ugrupowania będzie się on wywodził. - Zgodnie z dobrą niepisaną zasadą zwycięzca wyborów powinien wskazywać marszałka Senatu - mówił sekretarz stanu w kancelarii premiera Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości. Senator Marek Borowski przekonuje, że "naturalnym kandydatem" na to stanowisko jest jednak senator wybrany z komitetu Koalicji Obywatelskiej, Bogdan Borusewicz.

Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła w poniedziałek wyniki wyborów do Sejmu z podziałem na mandaty. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 235 mandatów (43,59 procent głosów); Koalicja Obywatelska - 134 mandaty (27,40 procent głosów); SLD - 49 mandatów (12,56 procent głosów); PSL - 30 mandatów (8,55 procent głosów); Konfederacja - 11 (6,81 procent głosów), a Mniejszość Niemiecka - 1 mandat (0,17 procent głosów). Frekwencja wyniosła 61,74 procent.

Prawo i Sprawiedliwość traci Senat Wyniki wyborów do... czytaj dalej » Z danych PKW wynika, że w Senacie większość będzie miała opozycja. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej zdobyli 43 mandaty senackie, KW PSL - trzy, a KW SLD - dwa. Trzy przypadły kandydatom sympatyzującym z opozycją, ale startującym z własnych komitetów. Kandydaci z list PiS zdobyli 48 mandatów. Jeden mandat przypadł Lidii Staroń, która nie miała konkurenta z PiS.

W związku z tym, że PiS utraciło bezwzględną większość w izbie wyższej parlamentu, pojawia się pytanie, kto zostanie nowym marszałkiem Senatu i z jakiego ugrupowania będzie się on wywodził.

Schreiber: to zwycięzca wyborów powinien wskazywać marszałka Senatu

Sekretarz stanu w kancelarii premiera Łukasz Schreiber z PiS w rozmowie z TVN24 mówił, że "zgodnie z dobrą niepisaną zasadą zwycięzca wyborów powinien wskazywać marszałka Senatu".

Na uwagę reporterki, że to nie Prawo i Sprawiedliwość wygrało w Senacie, a opozycja, zapytał, "co to znaczy opozycja?". Wskazywał, że Prawo i Sprawiedliwość ma 48 senatorów, a Koalicja Obywatelska - 43.

Borowski: Bogdan Borusewicz naturalnym kandydatem

Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski mówił w Radiu Zet, że "naturalnym kandydatem" na marszałka Senatu jest senator KO Bogdan Borusiewicz, który był już wcześniej marszałkiem w latach 2005-2015.

Dodał, że Borusiewicz jest "być może nie jedynym" kandydatem na to stanowisko. - Być może tu odbędzie się jeszcze jakaś wewnętrzna dyskusja w tej sprawie - pokreślił Borowski.

Kaczyński: chcemy, by Senat stał się miejscem, gdzie wojna w polityce będzie ograniczona W Senacie jest... czytaj dalej » Jego zdaniem, rozmowy w tej sprawie z pozostałymi partiami opozycyjnymi muszą się zacząć jak najszybciej, ponieważ trzeba uzgodnić skład całego prezydium Senatu.

Nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie o to, czy jego zdaniem jest szansa, aby partie opozycyjne poparły Borusewicza. To "suwerenna decyzja" SLD i PSL-u - stwierdził.

- To trzeba bardzo dyskretnie, bardzo delikatnie załatwiać i podkreślam, w grę wchodzą także wicemarszałkowie (...). Tam jest czterech, a przynajmniej było do tej pory czterech wicemarszałków i trzeba to jakoś uzgodnić - dodał.

Ustrojowa rola Senatu

Senat w polskim systemie ustrojowym pełni ważną rolę, między innymi ma inicjatywę ustawodawczą, zajmuje stanowisko w sprawie wszystkich uchwalonych przez Sejm ustaw, podejmuje decyzje w sprawie powoływania i odwoływania władz szeregu organów państwowych.