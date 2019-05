Sztaby wyborcze reagują na wyniki sondażu

Niedziela 26 maja to dzień głosowania w polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do wyścigu o 52 miejsca wystartowało 866 kandydatów w 13 okręgach wyborczych. W TVN24, TVN24 BiS i tvn24.pl od 20.35 studio wyborcze. Po zakończeniu ciszy wyborczej, czyli po godzinie 21, zaprezentujemy wyniki sondażowe, komentarze i najświeższe informacje wyborcze.

21:39 Adrian Zandberg (Lewica Razem): Szliśmy do wyborów by upomnieć się o sprawiedliwą społecznie Europę. To się nie zmieni, będziemy dalej o to walczyć.

21:33 Ryszard Czarnecki (PiS) po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów: Polacy nam zaufali. Teraz ciężka praca. Jak wynika z danych sondażowych, Ryszard Czarnecki nie zdobył mandatu europosła. Oglądaj Wideo: tvn24 Czarnecki: Polacy nam zaufali. Teraz ciężka praca

21:30 Stanisław Tyszka (Kukiz '15): Będziemy walczyć dalej. Możemy partyjniakom dzisiaj powiedzieć: wiosna wasza, jesień nasza. Według sondażowych wyników Kukiz'15 nie przekroczył progu wyborczego. Oglądaj Wideo: tvn24 Przemówienie ze sztabu Kukiz'15

21:29 Według Ipsos, z Prawa i Sprawiedliwości mandaty do Parlamentu Europejskiego otrzymali między innymi Beata Szydło, Joachim Brudziński, Anna Zalewska, Adam Bielan, Patryk Jaki, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Kempa oraz Beata Mazurek. Mandaty otrzymali również między innymi Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Zdzisław Krasnodębski, Witold Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Izabela Kloc, Ryszard Legutko oraz Bogdan Rzońca.

21:27 Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL): Każdy europarlamentarzysta z list Koalicji Europejskiej jest za silną Polską w Unii Europejskiej. I to jest stuprocentowa gwarancja. To jest wielki wybór. Szef PSL podkreślił, że jak mówił wcześniej Grzegorz Schetyna, każdy był w KE równy, pomimo że partie są różnej wielkości. - Wszyscy byliśmy bardzo podmiotowo traktowani, wzajemnie z wielkim szacunkiem. Podziękujmy jeszcze raz tym wszystkim, którzy potrafili rozmawiać, potrafili się zjednoczyć - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.



Jak dodał, dla niego w czasie tej kampanii wydarzył się najszczęśliwszy moment - urodziła się jego córka Zosia.

21:22 Jarosław Kaczyński: dziękuję wszystkim, którzy nas poparli i poparli dobrą zmianę. Chciałem powtórzyć, że to wszystko, co bardzo wielu Polaków boli, co szczególnie ostatnio było podnoszone, to wszystko, co jest traktowane jako zagrożenie, nie zostanie zrealizowane, nie stanie się, jeśli przy władzy będzie Prawo i Sprawiedliwość. - Osiągnęliśmy bardzo dużo, ale to za mało, za mało, za mało - dodał. - Jesteśmy gwarancją polskiej niezależności, polskiej suwerenności i polskiej drogi do przodu, w górę - podkreślił.

21:20 Robert Biedroń: Zrobiliśmy to, daliśmy radę, jesteśmy trzecią siłą polityczną w Polsce. To dopiero początek naszej drogi, na jesieni musimy być pierwszą siłą polityczną. Oglądaj Wideo: tvn24 Biedroń: Zrobiliśmy to, daliśmy radę. Jesteśmy trzecią siłą polityczną w Polsce

21:16 Według Ipsos z Wiosny mandat do Parlamentu Europejskiego otrzymał między innymi Robert Biedroń, z Konfederacji - Jacek Wilk.

21:14 Jeżeli wynik sondażu się potwierdzi Konfederacja wejdzie do Parlamentu Europejskiego. - Od tego sukcesu już nie uciekniemy - powiedział jeden z liderów Konfederacji, poseł Jakub Kulesza (KORWiN) podczas wieczoru wyborczego w Warszawie.



- Nasz sukces widać po naszych znajomych, po naszych rodzinach i przyjaciołach i na ulicach, podczas spotkań z Polakami. W sondaże możemy nie wierzyć, ale my to widzimy w Polsce, widzimy, że społeczeństwo uwierzyło w realizację idei prawicowej, idei konserwatywno-liberalnej, idei narodowej - mówił Kulesza.







21:12 Według Ipsos z Koalicji Europejskiej mandaty do Parlamentu Europejskiego otrzymali między innymi Radosław Sikorski, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Bartosz Arłukowicz, Marek Belka oraz Danuta Huebner.

21:11 Frekwencja w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła 43 procent - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ipsos.

21:02 Grzegorz Schetyna (KE): To pierwsza połowa meczu. Zrobiliśmy wielki krok, razem zbudowaliśmy Koalicję Europejską i to jest nasz wielki sukces, ale wiemy, że to jest dopiero początek drogi. - Blisko siedem milionów głosów oddanych na Koalicję Europejską to jest wielki sukces - ocenił Schetyna. - Pokazaliśmy, że możemy być razem, to klucz do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w październiku - dodał. Lider PO podziękował PSL, SLD, Nowoczesnej, Zielonym i Inicjatywie Polskiej za wspólną kampanię wyborczą. Oglądaj Wideo: tvn24 Schetyna: to jest pierwsza połowa meczu

21:01 Mateusz Morawiecki: Historyczny wynik PiS w wyborach do Europarlamentu i piąte zwycięstwo z rzędu są najlepszym dowodem, że Polacy chcą dobrej zmiany nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

21:01 Jarosław Kaczyński: rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny odbędzie się na jesieni, musimy też zwyciężyć i to jeszcze bardziej zwyciężyć niż teraz. - Wygraliśmy, ale wygraliśmy w takim stosunku, który musi nas skłaniać do jednego: do bardzo ciężkiej pracy przed wyborami parlamentarnymi - powiedział prezes PiS.

21:00 Wyniki na godzinę 21.00: PiS 42,4 proc., KE 39,1 proc., Wiosna 6,6 proc., Konfederacja 6,1 proc., Kukiz'15 4,1 proc., Lewica Razem 1,3 proc. PiS - 24 mandaty, Koalicja Europejska - 22, Wiosna - 3, Konfederacja - 3 mandaty. Progu wyborczego nie przekroczyły Kukiz'15 i Lewica Razem. Oglądaj Wideo: tvn24 Sondaż: PiS na pierwszym miejscu

20:58 Reporterzy "Faktów" TVN i TVN24 są już w sztabach. W sztabie Koalicji Europejskiej znajduje się Katarzyna Kolenda-Zaleska, ze sztabu PiS natomiast relacjonować będzie Jakub Sobieniowski. Ze sztabu Konfederacji relacjonuje Arleta Zalewska, ze sztabu Wiosny - Maciej Knapik. W sztabie Lewica Razem znajduje się Paweł Łukasik, a ze sztabu Kukiz'15 relację zda Agata Adamek.

20:50 Reporterzy TVN24 i TVN24 BiS będą relacjonować wybory także poza Polską. W Brukseli jest Maciej Sokołowski, w Wielkiej Brytanii - Maciej Woroch, w Paryżu - Anna Kowalska, a w Berlinie Alicja Rucińska. Niemcy głosowali wcześniej niż Polacy - od godziny 8 do godziny 18. Wybory do Parlamentu Europejskiego obserwują Stany Zjednoczone, gdzie jest korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona.

20:44 Niektóre kraje zagłosowały już wcześniej - w dniach 23-25 maja.



W czwartek do wyborów poszli mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Holandii. W piątek głosowano w Irlandii. W sobotę głosowali między innymi obywatele Malty, Słowacji oraz Łotwy. W dwudniowych wyborach (24-25 maja) uczestniczyli Czesi. Daty wyborów do Parlamentu Europejskiego

20:41 Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla 27 krajów UE (bez Wielkiej Brytanii) wyniosła przed godziną 20 blisko 51 procent. - To najwięcej od 20 lat - podał w Brukseli rzecznik PE Jaume Duch.

20:39 PKW o godzinie 18:30 podała, że według stanu na godzinę 14.30 zanotowano 67 przypadków naruszenia zasad prawa wyborczego. Najwięcej z tych incydentów dotyczyło przypadków usuwania i uszkadzania ogłoszeń (22 zdarzenia).

20:37 Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, frekwencja w niedzielnych wyborach do PE na godzinę 17 wyniosła 32,51 procent.



Pod względem frekwencji na pierwszym miejscu uplasowała się Warszawa (41,41 procent). W Poznaniu do urn poszło 39,14 procent wyborców, a w Toruniu - 38,11 procent.



Najniższa frekwencja była w Gorzowie Wielkopolskim (34,08 procent), Olsztynie (34,65 procent) i w Gdańsku (35,33 procent).



Spośród województw, najwyższa frekwencja na godzinę 17 została odnotowana w woj. małopolskim (35,8 procent), na drugim miejscu uplasowało się województwo mazowieckie (35,33 procent,) na trzecim miejscu znalazło się województwo pomorskie (33,32 procent). Oglądaj Wideo: tvn24 PKW: Frekwencja na godz. 17:00 wyniosła 32,51 procent

20:35 Na antenie TVN24 i TVN24 BiS rozpoczął się wieczór wyborczy.