Frans Timmermans szefem Komisji Europejskiej? "Duże, realistyczne szanse"

Socjaliści i Demokraci, którzy według wstępnych szacunków zostali drugą siłą polityczną w Parlamencie Europejskim, zapowiadają walkę o silny postępowy sojusz, wskazując na Fransa Timmermansa jako na możliwego szefa przyszłej Komisji Europejskiej.

Gdy będziemy mieli ostateczne wyniki, będziemy widzieć, że są duże, realistyczne szanse, że Frans Timmermans będzie przewodził przyszłej KE - przekonywał Bullman Udo Bullmann

- Widzimy, że przed nami stoją wyzwania, potrzebujemy nowego sojuszu na rzecz reform w tym Parlamencie Europejskim. Frans Timmermans, nasz kandydat wiodący, postawił sprawę jasne, że jeśli on zostanie nowym szefem KE, wdroży 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli szef frakcji Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim (S&D) Udo Bullmann.



Jak przekonywał, takie podejście kwalifikuje Timmermansa, żeby został kandydatem na to ważne stanowisko. - Będziemy pracować nad tym w najbliższych dniach i tygodniach, by sformować nowy postępowy sojusz, by wesprzeć ten cel - zaznaczył Bullman.



Jego zdaniem ostateczne wyniki wyborów do PE pokażą, że Europejska Partia Ludowa (EPL) nie ma już odpowiednich rezultatów i siły politycznej, aby przewodzić UE i prowadzić KE. - Formowanie (frakcji) Europejskiej Partii Ludowej jeszcze się nie zaczęło i EPL nie może utrzymywać, że ma większość - powiedział Bullman.

Timmermans na szefa KE?

Prognozy do PE pokazują, że EPL ma mieć 177 miejsc, czyli najwięcej w PE, ale jeśli z grupy odeszliby Węgrzy z Fideszu, a socjalistów wzmocnili m.in. eurodeputowani Syrizy (zasiadają teraz w skrajnie lewicowej GUE), pozycja lidera mogłaby się zmienić.

- Gdy będziemy mieli ostateczne wyniki, będziemy widzieć, że są duże, realistyczne szanse, że Frans Timmermans będzie przewodził przyszłej KE - przekonywał Bullman. Dodał przy tym, że nie stanowiska są najważniejsze, ale program. - Socjaliści i Demokraci będą mieć bardzo dobry rezultat. Bardzo dobre rezultaty mają też inne postępowe grupy, którym zależy na walce z ubóstwem czy zmianami klimatycznymi. Zadaniem na najbliższe dni będzie ustalenie programu zmian - oświadczył polityk.



Z opublikowanej w niedzielę prognozy PE dotyczącej podziału miejsc wynika, że socjaliści mają mieć mieli 147 europosłów. Kolejne miejsce zajmą liberałowie, którzy mają mieć 102 europosłów. Zieloni otrzymają natomiast według prognozy 71 miejsc w przyszłym PE.