Wieczór wyborczy w TVN24 i tvn24.pl. Informacje, komentarze, sondaże

Niedziela 26 maja to dzień głosowania w polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do wyścigu o 52 miejsca wystartowało 866 kandydatów w 13 okręgach wyborczych. W TVN24, TVN24 BiS i tvn24.pl od 20.35 studio wyborcze. Po zakończeniu ciszy wyborczej, czyli po godzinie 21, zaprezentujemy wyniki sondażowe, komentarze i najświeższe informacje wyborcze.