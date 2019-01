Jest podejrzany o szpiegostwo, uczył prokuratorów i sędziów





»

Piotr D., zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i podejrzany o szpiegowanie przeciwko Polsce, przez kilka miesięcy uczył sędziów i prokuratorów. Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Piotr D., w przeszłości był funkcjonariuszem polskich służb specjalnych. Jak informował Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, D. pracował w różnych instytucjach państwowych. Był także związany z sektorem bezpieczeństwa narodowego.

D. i Weijing W. - jeden z dyrektorów polskiego oddziału chińskiego koncernu telekomunikacyjnego - zostali zatrzymani 8 stycznia. Dwa dni później sąd zdecydował o aresztowaniu Polaka i Chińczyka. Obaj są podejrzani o szpiegostwo. - Z materiałów zgromadzonych przez ABW wynika, że obaj prowadzili działalność szpiegowską przeciwko Polsce - przekazywał Żaryn.

Czytaj więcej o sprawie podejrzanych o szpiegostwo

Oglądaj Wideo: Dariusz Prosiecki/Fakty TVN 11.01.2019 | Podejrzani o szpiegostwo aresztowani. Grozi im 10 lat więzienia Prowadził zajęcia dla sędziów i prokuratorów

Dwóch podejrzanych o szpiegostwo. Od czwartku nikt ich nie zna Piotr D. to... czytaj dalej » Teraz okazuje się, że D. prowadził zajęcia na pierwszym semestrze studiów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dla studentów kierunku "Prawo karne gospodarcze dla sędziów i prokuratorów" prowadził zajęcia, wykłady i warsztaty z przedmiotów: biały wywiad oraz współpraca służb w zwalczaniu przestępczości gospodarczej i skarbowej.

Jak informuje dr Ryszard Balicki, rzecznik Uniwersytetu Wrocławskiego, studia te wystartowały w październiku 2018 roku. - To studia zamawiane w ramach projektu organizowanego przez ministerstwo sprawiedliwości. Szukaliśmy kadry merytorycznie przygotowanej do prowadzenia określonych kategorii zajęć - mówi Balicki. I dodaje, że D. został zatrudniony do prowadzenia właśnie takich zajęć. Podkreśla jednak, że mężczyzna podejrzany o szpiegostwo nie był pracownikiem uczelni.

"Wykłady cieszyły się popularnością"

Dlaczego prowadzenie wykładów powierzono właśnie jemu? Rzecznik uczelni podkreśla, że D. miał odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, także naukowe. - Z tego co wiem, to ta kandydatura była również poruszana w środowiskach, do których studia były kierowane, również wśród prokuratorów. D. prowadził wcześniej wykłady, które cieszyły się popularnością - przekazuje Balicki.

Zajęcia prowadzone przez D. dobiegły końca na początku stycznia 2019 roku. - Odbyła się ewaluacja tych zajęć. Z tego co wiem, studenci bardzo wysoko ocenili sposób ich prowadzenia - przyznaje Balicki.

Pierwsza o sprawie napisała "Gazeta Wrocławska".