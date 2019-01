Polak i Chińczyk podejrzani o szpiegostwo. Zatrzymanie ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Polaka i Chińczyka podejrzanych o szpiegostwo - poinformował w piątek zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik. Sąd zdecydował o areszcie podejrzanych na trzy miesiące.

Zatrzymani pod zarzutem szpiegostwa to Piotr D., w przeszłości funkcjonariusz polskich służb specjalnych oraz Weijing W. jeden z dyrektorów polskiego oddziału chińskiego koncernu telekomunikacyjnego - przekazał następnie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Polak i Chińczyk podejrzewani o szpiegostwo

Dodał, że Piotr D. był w przeszłości pełnił też ważne funkcje w innych instytucjach publicznych.

Do zatrzymań doszło we wtorek, w czwartek zaś zdecydował o aresztowaniu podejrzanych o szpiegostwo Polaka i Chińczyka na trzy miesiące - wyjaśnił Żaryn.

- Z materiałów zgromadzonych przez ABW wynika, że obaj prowadzili działalność szpiegowską przeciwko Polsce - powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. - W ramach prowadzonego śledztwa funkcjonariusze dokonali niezbędnych czynności procesowych, m.in. przeszukania mieszkań podejrzanych oraz zabezpieczenia dowodów - relacjonował.

Podejrzani zostali zatrzymani we wtorek w związku z informacją i dowodami zgromadzonymi przez ABW. Te materiały pozwoliły na postawienie im zarzutów szpiegostwa - udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Polsce. Za takie przestępstwo grozi kara roku do 10 lat więzienia.

Według zastępcy koordynatora służb specjalnych Macieja Wąsika, zatrzymanie to spory sukces ABW. - Sprawa była prowadzona od dłuższego czasu i troskliwie - ocenił sekretarz stanu w KPRM.

"Nieszablonowa sprawa"

W czwartek portal tvn24.pl dotarł do nieoficjalnych informacji o przeprowadzeniu przez ABW operacji przeciwko osobom podejrzewanym o działanie na rzecz obcego wywiadu. Poproszona o komentarz do sprawy prokurator Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej "o wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie" odesłała do ABW.

Jeden z rozmówców tvn24.pl proszący o zachowanie anonimowości dodał, że zatrzymani pracowali "w branży informatycznej". - To ciekawa, nieszablonowa sprawa - zaznaczył.

W październiku ubiegłego roku na łamach tvn24.pl poinformowaliśmy, że w prokuraturze zaczęła działać specjalna komórka, do której trafiają wszystkie sprawy dotyczące szpiegostwa. Działa ona w stołecznym pionie przestępczości zorganizowanej i korupcyjnej Prokuratury Krajowej.