Jabłka kiełbasą wyborczą posła PiS? Prokuratura bada sprawę

Prokuratorzy z Wrocławia badają sprawę nieprawidłowości w dolnośląskim oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża. Sprawdzają nie tylko to, jak doszło do wyłudzenia ponad miliona złotych, ale także to jak zniknęło 46 ton żywności przeznaczonej dla potrzebujących.

- Część z przekazywanej nam żywności była kierowana do rozdawania wśród ludności w czasie ostatniej kampanii wyborczej do Sejmu (wybory parlamentarne w 2015 roku - przyp. red.) - mówi "Gazecie Wyborczej" jeden z byłych pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża, który zeznaje w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w dolnośląskim oddziale PCK. I dodaje, że w rejonie Trzebnicy i Milicza rozdawane były zarówno "duże ilości jabłek", jak i paczki żywnościowe.

Gdzie jest 46 ton żywności?

Czy żywność, która miała trafić do potrzebujących, została wykorzystana jako kiełbasa wyborcza? Tego nie wiadomo, ale z informacji "Gazety Wyborczej" wynika, że śledczy nie mogą doliczyć się w sumie 46 ton darów.

- Trudno mi to przesądzać, to wynik moich rozmów z osobami zaangażowanymi w śledztwo. Prokuratura jednak potwierdza, że żywność zginęła. Mam nadzieję, że uda się jednoznacznie wyjaśnić, co stało się z tą żywnością i że uda się dojść do tego, skąd pochodziło 20 ton jabłek - stwierdza, w rozmowie z reporterem TVN24, Jacek Harłukowicz, dziennikarz "Gazety Wyborczej".

"Okoliczności podlegają analizie"

Co na to prokuratura? W mailu przesłanym do redakcji TVN24 potwierdza, że wątek zaginionej żywności jest badany. Śledczy z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu nie zdradzają jednak, ile żywności miało zniknąć, ani czy była ona faktycznie wykorzystywana jako paczki żywnościowe w trakcie kampanii wyborczej w 2015 roku.

"Okoliczności te podlegają analizie, trwają ustalenia w tym zakresie. Ustalenia dotyczyć będą całości żywności przekazanej do dolnośląskiego PCK w związku z realizacją dwóch programów pomocowych. Powyższe dotyczy między innymi takich produktów jak jabłka" - czytamy w mailu z prokuratury.

Jabłka i żywność - według "Gazety Wyborczej" - rozdawać miał Piotr Babiarz, który jeszcze kilkanaście miesięcy temu szefował wrocławskim strukturom Prawa i Sprawiedliwości. Po tym jak głośno stało się o możliwych nieprawidłowościach w dolnośląskim oddziale PCK zrezygnował z członkostwa w partii Jarosława Kaczyńskiego. Wciąż jest jednak posłem. Poseł przed kamerą wystąpić nie chce. Reporterce TVN24 smsem przesłał krótkie oświadczenie.

"To jest pomówienie"

"Nigdy na jakichkolwiek moich wiecach czy zebraniach wyborczych nie była wydawana żywność. To jest pomówienie!!! Proszę sprawdzić od kiedy działał program FEAD (pomoc żywnościowa współfinansowana przez Unię Europejską - przyp. red.) i kiedy były pierwsze dostawy do lokalnego PCK. Według mojej wiedzy brak jest dokumentów z wydania żywności, ale za 2016 rok. Jeszcze raz to jest pomówienie" - czytamy w oświadczeniu parlamentarzysty.

Czy śledczy planują przesłuchanie Piotra Babiarza? Tego - na obecnym etapie postępowania - nie ujawniają.

Śledztwo ws. nieprawidłowości

Śledztwo prowadzone przez wydział II do spraw przestępczości gospodarczej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu obejmuje lata 2014-2017. To właśnie w tych latach pracownicy PCK, werbowani przez Jerzego G. (byłego dyrektora organizacji i radnego sejmiku województwa dolnośląskiego), mieli kraść z kontenerów odzież przeznaczoną dla najuboższych, a następnie - za pośrednictwem firmy zarejestrowanej na "słupa" - sprzedawali je w zaprzyjaźnionych hurtowniach i lumpeksach. W ten sposób wyłudzono ponad milion złotych. Doniesienia o możliwych nieprawidłowościach złożyło, niezależnie od siebie, kilka osób.

W lutym 2018 roku Jerzy G. trafił do aresztu. Przebywał tam przez kilka miesięcy. Posłowie Platformy Obywatelskiej twierdzili wówczas, że w sprawę może być też zamieszana Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Według "Gazety Wyborczej", pieniądze pochodzące ze sprzedaży odzieży miały zasilić kampanię wyborczą Anny Zalewskiej.

- To kolejna odsłona negatywnej kampanii wyborczej. To kłamstwo, potwierdziła to prokuratura - stwierdziła, we wrześniu 2018 roku, minister Zalewska.