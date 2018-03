Radny PiS aresztowany. Jest podejrzany o przywłaszczenie pieniędzy z PCK





Foto: Kornelia Głowacka-Wolf/ Agencja Gazeta W sprawie łącznie zatrzymano pięć osób

Wybrany z list PiS radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy G. został aresztowany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w dolnośląskim oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża.

Informację o tymczasowym aresztowaniu G., którą podała "Gazeta Wrocławska", potwierdziła w środę rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prokurator Małgorzata Klaus.

Jak powiedziała, w sprawie zatrzymano łącznie pięć osób.

- Są one podejrzane o przywłaszczenie pieniędzy na szkodę PCK w łącznej kwocie ponad miliona złotych. Pieniądze te pochodziły ze zbiórek odzieży - wyjaśniła prokurator.



Spośród podejrzanych jedynie Jerzy G. został aresztowany. W stosunku do pozostałych osób prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Prok. Klaus zastrzegła, że to wszystkie informacje, które może na tę chwilę udzielić.

Śledztwo

Wrocławska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w dolnośląskim oddziale PCK w połowie 2017 roku. Doniesienia o możliwych nieprawidłowościach złożyło niezależnie od siebie kilka osób, m.in. prezes oddziału PCK i jeden z pracowników.

Wątek finansowania kampanii wyborczej

Jerzy G. to radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, który został wybrany z list PiS. Do maja 2017 r. był dyrektorem biura wrocławskiego Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest on zawieszony w prawach członka PiS w związku z nieprawidłowościami w PCK.

Według "Gazety Wrocławskiej" ze sprawą nieprawidłowości w dolnośląskim PCK wiąże się też wątek finansowania kampanii wyborczej w wyborach do sejmiku Jerzego G. Gazeta opisała m.in. przypadki wykorzystywania pracowników PCK do rozdawania ulotek wyborczych.



- Ten wątek jest również badany w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę, ale zarzuty dotyczą jedynie przywłaszczenia pieniędzy - powiedziała prokurator Klaus.