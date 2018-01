Problemy pacjentów i lekarzy na Opolszczyźnie. Oddział wewnętrzny szpitala w Oleśnie zawiesił działalność. To samo grozi oddziałowi placówki w Kluczborku. Z kolei w województwie podlaskim z największymi problemami boryka się Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku.

Problemy szpitali na Opolszczyźnie rozpoczęły się jeszcze przed końcem 2017 roku. Wówczas w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie zawieszono działanie oddziału wewnętrznego. Wszystko dlatego, że lekarze kontraktowi nie chcą pracować za 65 złotych za godzinę. Chcieliby zwiększenia stawki godzinowej o około 25 złotych. Dyrekcja szpitala nie ma jednak na to pieniędzy.

- Dwie osoby dostarczyły zwolnienia lekarskie, u dwóch osób zaskutkowało wypowiedzenie (pracy). Dwie osoby, które pracują i w tej chwili zabezpieczały oddział nie są w stanie pełnić przez 24 godziny dyżuru - komentował braki kadrowe Andrzej Łuck, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa szpitala powiatowego w Oleśnie. Tak było przed Bożym Narodzeniem. Szpital dostał czas od Narodowego Funduszu Zdrowia na rozwiązanie sytuacji i wznowienie prac oddziału wewnętrznego. Ma to nastąpić do 5 stycznia 2018 roku. Na razie kilkadziesiąt łózek stoi pustych.

Zawieszą działanie kolejnego oddziału?

Teraz okazuje się, że sytuacja w regionie może się jeszcze pogorszyć. Problemy kadrowe zgłosił szpital w Kluczborku. Dyrektor alarmuje, że brakuje mu lekarzy. To może skutkować zawieszeniem działalności oddziału wewnętrznego. I to już od lutego. - Możemy spotkać się z taką koniecznością. Na rynku, w naszym rejonie, jest bardzo mało lekarzy o specjalizacji interna. W mojej ocenie wynika to ze zmiany sytemu - mówi Józef Maciołek, dyrektor Powiatowego Centrum Medycznego w Kluczborku.

I wyjaśnia: kiedyś by zostać lekarzem specjalistą należało najpierw zostać internistą. Wtedy problemów nie było. - Teraz każdy idzie skrótem. Szybko staje się specjalistą. Jego pozycja jest silniejsza, ale pojawiają się problemy - twierdzi dyrektor.

Efekt jest taki, że na oddziale chorób wewnętrznych medyków jest coraz mniej. - Od początku nowego roku jesteśmy dotknięci totalnym brakiem, jeśli chodzi o lekarzy internistów. Nie chodzi o zabezpieczenie dyżurowe, ale o brak kadry do obsady oddziału. Przepisy wymagają co najmniej dwóch, w tym ordynatora, a nam od 1 stycznia odeszło właśnie dwóch - podkreśla Piotr Pośpiech, starosta kluczborski. I dodaje: sytuacja jest absolutnie zła. Sytuacja jest poważna. Tak bardzo, że o sprawie powiadomiono władze województwa. - Wierzę, że to sprawa przejściowa. Jeśli dojdzie do zawieszenia oddziału to po to, by uzupełnić kadry i ruszyć od nowa - zaznacza starosta.

Szpital powiatowy w Kluczborku skierował już do wojewody opolskiego wniosek o zgodę na zawieszenie działalności oddziału wewnętrznego, z powodu braku lekarzy.

Zgodnie z treścią wniosku do wojewody, oddział wewnętrzny szpitala powiatowego liczący 35 łóżek, chce zawiesić działalność od pierwszego lutego, jednak starosta Kluczborka, Piotr Pośpiech, nie wykluczył przyspieszenia tego terminu.

Problemy także gdzie indziej

Opolszczyzna to nie jedyny rejon, gdzie szpitale borykają się z kłopotami kadrowymi. Jak informuje PAP z powodu braku lekarzy działalność zawiesił oddział pediatryczny szpitala w Giżycku. Mali pacjenci kierowani są do innych placówek, między innymi do Kętrzyna, Ełku, Pisza i Mrągowa. - Zawieszenie na trzy miesiące funkcjonowania oddziału dziecięcego nastąpiło na wniosek zarządcy restrukturyzacyjnego szpitala skierowany do wojewody warmińsko-mazurskiego. Z końcem grudnia lekarzom pracującym w oddziale skończyły się kontrakty a w ogłoszonym konkursie nie wpłynęła wymagana liczba ofert - przekazał Wacław Strażewicz, starosta giżycki. I wyjaśnił, że nie było lekarza chętnego na objęcie stanowiska koordynatora oddziału pediatrycznego. Rozmowy z lekarzami trwają.

Szpital w Giżycku jest drugim, który zawiesił działalność oddziału pediatrycznego, na Warmii i Mazurach. Do maja nie działa też oddział dziecięcy szpitala w Morągu.

Problemy pacjentów i medyków występują też w województwie podlaskim. Te w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku związane są z wypowiedzeniem przez lekarzy klauzuli opt-out. Jak relacjonował Mateusz Grzymkowski, reporter TVN24, to oznacza, że mali pacjenci mogą znacznie dłużej czekać w kolejkach do poradni specjalistycznych, a planowane operacje i zabiegi mogą być przekładane. Klauzulę opt-out wypowiedzieli tu wszyscy rezydenci i 90 procent lekarzy specjalistów.

Zawieszenie działania grozi szpitalowi w Kluczborku:



