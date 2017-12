"Niech jadą?! Proszę, to do was powiedziała posłanka PiS-u."

Video: tvn24

"Niech jadą?! Proszę, to do was powiedziała posłanka PiS-u."

12.10 | Podczas sejmowej debaty gorąco zrobiło się, gdy na mównicy stanęła posłanka PO Lidia Gądek. Gdy przestrzegała, że młodzi lekarze mogą wyjechać z kraju, choć tego nie chcą, z sali padły słowa "nie jadą!". - Niech jadą?! Proszę, to do was powiedziała posłanka PiS-u. Zamiast wam podziękować, to słyszymy: niech jadą - mówiła Gądek, wskazując na ławy PiS.

»