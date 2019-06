Mieszkańcy Mrowin są w szoku po śmierci Kristiny. Wspólnie modlili się za zamordowaną dziewczynkę

W sobotę mieszkańcy Mrowin (Dolnośląskie) modlili się za brutalnie zamordowaną 10-latkę. Odprawiający mszę proboszcz tamtejszej parafii mówił swoim wiernym: - Zostałem zapytany o to, gdzie był Chrystus w chwili, kiedy Kristina umierała. Odpowiedziałem bez zająknięcia - Chrystus wraz z nią umierał.

10-latka zaginęła w czwartek. Wyszła ze szkoły, ale nigdy nie dotarła do domu. Ostatni raz widziano ją w odległości około 200 metrów od domu. Później ślad po niej zaginął. Zaniepokojona matka poinformowała policję, rozpoczęto poszukiwania.

Po kilku godzinach przypadkowe osoby odnalazły w lesie oddalonym o kilka kilometrów zwłoki dziewczynki. Śledczy od początku informowali, że doszło do zabójstwa. Po trwającej 12 godzin sekcji zwłok przekazali, że dziecko zginęło od ran kłutych klatki piersiowej i szyi. Jak mówił Marek Rusin, szef Prokuratury Rejonowej w Świdnicy, zbrodnia miała podłoże seksualne. Sprawca nadal jest poszukiwany przez policję.

Prokuratura po śmierci 10-latki: zabezpieczono ślady biologiczne Trwają... czytaj dalej » W Mrowinach, gdzie mieszkała i uczyła się dziewczynka zapanowała atmosfera strachu. Mieszkańcy przyznają, że boją się o swoje dzieci. Nie chcą wypuszczać ich samych z domów.

W sobotę chcieli pokazać swoją solidarność z rodziną ofiary. O godzinie 18 szczelnie wypełnili ławki kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski i modlili się za 10-latkę.

Mszę odprawiał proboszcz parafii ksiądz Paweł Szajner, który podkreślał jak bardzo to co stało się w czwartek, poruszyło lokalną społeczność.

- Nie chciałbym w tej chwili rozwodzić się na ten temat, bo jest to wszystko zbyt bolesne. Powoduje, że emocje biorą górę. Ale kiedy dzisiaj zostałem zapytany o to, gdzie był pan Bóg, gdzie był Chrystus, kiedy Kristina umierała w tak brutalny sposób. Odpowiedziałem bez zająknięcia, z głębi serca, bo tak czuję: Chrystus wraz z nią umierał - mówił ks. Szajner.

- Bo do nas Chrystus powiedział bardzo jasno: "Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych braci moich, mnieście uczynili". I w chwili kiedy ona umierała, umierał Chrystus. (...) On, umierając wraz z nią, wprowadził ją do domu Ojca. Po to, aby miała udział w pełnej radości - dodał proboszcz.

Po odprawieniu mszy ksiądz zaprosił wiernych na mszę o 8 rano we wtorek, która w całości będzie poświęcona Kristinie. Mają się na niej pojawić uczniowie ze szkoły, do której uczęszczała dziewczynka.