22-latek zatrzymany po zabójstwie 10-letniej Kristiny. "Był typowany od samego początku"

Video: M. Skrobotowicz / TVN24 Wrocław

Sołtys Mrowin o poszukiwaniach 10-latki

14.06| Mieszkańcy Mrowin (Dolnośląskie) najpierw szukali 10-latki, która zaginęła po wyjściu ze szkoły. Później nerwowo czekali na jakiekolwiek informacje na jej temat. Teraz zastanawiają się jak doszło do tragedii. I nie wierzą w to, że dziewczynka mogła oddalić się z kimś kogo nie znała. Burmistrz gminy apeluje do mieszkańców "o zachowanie szczególnej ostrożności".

