Pięć efektów wizyty Dudy w Białym Domu. Trump: Polska to wzorowy sojusznik

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w środę w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. "To była przyjemność gościć moich przyjaciół z Polski" - napisał Trump na Twitterze po zakończeniu wizyty i określił nasz kraj jako "wzorowego sojusznika". Efektem pobytu polskiej pary prezydenckiej w Białym Domu nie była jednak tylko wymiana uprzejmości. Ogłoszono kilka kluczowych decyzji.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką w Białym Domu był po raz drugi w ciągu 9 miesięcy. Po zakończonym spotkaniu w Waszyngtonie prezydent Trump opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym podziękował polskiej parze prezydenckiej za wizytę.

"To była przyjemność gościć moich przyjaciół prezydenta Andrzeja Dudę i panią Agatę Kornhauser-Dudę z Polski" - napisał na Twitterze. Podkreślił, że więzy polsko-amerykańskie "są na rekordowo wysokim poziomie". "Dziękuję, że jesteście tak wzorowym sojusznikiem" - dodał Trump.

Opublikował też wideo, na którym uwieczniono najważniejsze momenty środowej wizyty.



It was a pleasure to host my friends President Andrzej Duda and Mrs. Agata Kornhauser-Duda of Poland at the @WhiteHouse today. U.S.-Poland ties are at an all-time high. Thank you for being such an exemplary Ally! pic.twitter.com/tvhHIpsrFo — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019

Podczas spotkania par prezydenckich zapadły istotne decyzje, które będą kształtowały relacje polsko-amerykańskie na lata. Prezentujemy pięć najważniejszych faktów.

1. Więcej amerykańskich wojsk w Polsce

Prezydenci Duda i Trump podpisali deklarację o współpracy obronnej Polski i USA Prezydenci... czytaj dalej » Prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump podpisali w Białym Domu wspólną deklarację o współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych USA na terytorium Polski. W ramach ustaleń ma między innymi wzrosnąć liczba stacjonujących w Polsce żołnierzy amerykańskich.

Deklaracja zakłada, że "Stany Zjednoczone planują zwiększyć swoją aktualną obecność wojskową w Polsce, wynoszącą około 4500 rotujących się członków personelu wojskowego".

Obecność ma wzrosnąć "w najbliższej przyszłości o około 1000 dodatkowych żołnierzy i będzie skoncentrowana na zapewnieniu w Polsce dodatkowych zdolności obrony i odstraszania".

Deklaracja ta zakłada też między innymi utworzenie Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego USA w Polsce, utworzenie i wspólne wykorzystywanie Centrum Szkolenia Bojowego (CSB) w Drawsku Pomorskim, utworzenie w Polsce eskadry bezzałogowych statków i bazy lotniczej załadunkowo-rozładunkowej.

2. Wzmocnienie armii o 32 samoloty F-35

Po podpisaniu deklaracji o polsko-amerykańskiej współpracy obronnej prezydenci wraz z małżonkami oglądali przelot myśliwca wielozadaniowego F-35. Polska zadeklarowała gotowość zakupu 32 takich samolotów.

W "Faktach po Faktach" w TVN24, generał Roman Polko zwrócił uwagę, że oprócz maszyn zakupimy pakiet logistyczny i szkoleniowy. - Kupno tego samolotu, to kupno nowej technologii - powiedział. - Dla Polski oznacza to gruntowną modernizację nie tylko lotnictwa, ale też systemów współdziałających - dodał.

3. Gaz "na bardzo konkurencyjnych warunkach"

Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem nie było związane wyłącznie z tematyką obronną. Poinformowano o podpisaniu aneksu do umowy na zakup amerykańskiego gazu.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo kupi w USA więcej skroplonego gazu ziemnego (LNG). Spółka zakontraktowała 1,5 miliona ton surowca rocznie więcej przez 20 lat od firmy Venture Global z planowanego terminala eksportowego Plaquemines LNG.

Prezes PGNiG Piotr Woźniak zwrócił uwagę, że dzięki dobrym relacjom polsko-amerykańskim "uzyskaliśmy możliwość pozyskania dostaw LNG w terminalu Plaquemines na bardzo konkurencyjnych warunkach".

4. Memorandum o współpracy w dziedzinie energii jądrowej

Przy okazji wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA sekretarz energii USA Rick Perry i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podpisali memorandum o współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej.

Jak poinformowała na Twitterze polska ambasada w Waszyngtonie, dokument dotyczący energetyki - (MoU - Memorandum of Understanding) to konkretny krok wprowadzający strategiczny dialog w tej dziedzinie między Polską a USA.



Polish Secretary of State Piotr #Naimski and US Energy Secretary @SecretaryPerry signed a MoU on cooperation in civilian use of nuclear energy, a concrete step implementing the Strategic Dialogue on Energy between Poland and the US. pic.twitter.com/rGC9hjPupV — Embassy of Poland US (@PolishEmbassyUS) 12 czerwca 2019

To ważny krok w kierunku włączenia elektrowni jądrowej do polskiego miksu energetycznego. Minister energii Krzysztof Tchórzewski w marcu 2018 roku wskazywał, że koszt budowy elektrowni jądrowej można szacować na 70-75 miliardów złotych. Oceniał wówczas, że Polska jest w stanie podołać tej inwestycji.

5. Zniesienie wiz "być może w ciągu 90 dni"

Podczas konferencji prasowej prezydent USA, Donald Trump pogratulował Polsce postępu w sprawie kryteriów zniesienia wymogu wizowego. - Chcielibyśmy, aby Polska dołączyła do programu bezwizowego tak szybko, jak to możliwe i byłoby to bardzo istotne. Oba państwa rozumieją, że bezpieczeństwo międzynarodowe służy bezpieczeństwu krajowemu - oświadczył amerykański prezydent.

Dopytywany, kiedy Polska dołączy do programu bezwizowego, odparł, że "być może nastąpi to w ciągu najbliższych 90 dni".

