Przelot myśliwca F-35 nad Białym Domem. "Pomyślałem: coś się stało? Nie za szybko leci"

Linia lotnicza Ryanair ogłosiła nowe połączenie z portu Olsztyn-Mazury do Kolonii. Loty będą odbywały się dwa razy w tygodniu od 7 listopada tego roku. To kolejne połączenie do Niemiec z tego lotniska. Już teraz Wizz Air oferuje bowiem rejsy do Dortmundu. czytaj dalej »