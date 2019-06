Amerykańska niespodzianka dla polskiej pary prezydenckiej. "Bardzo duży gest i duży wyjątek"

W środę prezydent Andrzej Duda spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przed spotkaniem szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówił, że gospodarz Białego Domu przygotował dla pary prezydenckiej specjalną niespodziankę. Może nią być przelot nad Waszyngtonem myśliwców F-35. Zakupem tych samolotów zainteresowana jest Polska.

Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu i jego rozmowa z prezydentem Donaldem Trumpem będzie dotyczyła między innymi zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Planowane jest podpisanie porozumienia politycznego w tej sprawie.

"To będzie bardzo dobry i bardzo owocny dzień"

Jeszcze przed spotkaniem prezydentów w Waszyngtonie odbył się briefing szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego.

- Wszystko to, co zawiera owo porozumienie - to dosłownie wiadomość sprzed chwili - ostatecznie dzisiaj [zostało - przyp. red.] zaakceptowane przez obu prezydentów - oświadczył Szczerski. Jak dodał, porozumienie "zawiera wszystkie komponenty niezbędne do tego, żeby mówić o jakościowej i ilościowej zmianie jeśli chodzi o obecność wojsk amerykańskich w Polsce w ramach NATO, dla potrzeb regionu, a przede wszystkim dla bezpieczeństwa naszego kraju".

Dodał również, że podpisaniu porozumienia politycznego dotyczącego obecności wojsk amerykańskich w Polsce, towarzyszyć będą także inne umowy, które są równolegle podpisane w Waszyngtonie, dotyczące kwestii energetycznych oraz współpracy w zakresie spraw wewnętrznych.

- To będzie bardzo dobry i bardzo owocny dzień, dlatego że on zmieni zarówno kształt polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej, a także współpracy w zakresie energetyki, zmieni także kwestie, które prowadzą do uzyskania przez Polskę statusu państwa o ruchu bezwizowym do USA - oświadczył szef gabinetu prezydenta.

Niespodzianka dla pary prezydenckiej. "To byłby bardzo duży gest i duży wyjątek"

Szef gabinetu prezydenta był pytany przez dziennikarzy o ewentualną niespodziankę, jakiej polska para prezydencka ma się spodziewać od prezydenta Stanów Zjednoczonych.

- Jesteśmy poinformowani, że pan prezydent Trump przygotował dla pary prezydenckiej specjalną niespodziankę, więc czekamy na te niespodziankę - odpowiedział Szczerski.

Jak mówił dalej, gdyby tą niespodzianką był przelot wielozadaniowych myśliwców piątej generacji F-35, to "byłby bardzo duży gest i duży wyjątek". - Dlatego, że samoloty od czasów 11 września [zamachów na World Trade Center 11 września 2001 roku - przyp. red.] właściwie nie latają nad Waszyngtonem - tłumaczył Szczerski.

- Zobaczymy, niespodzianka ma to do siebie, że jest niespodziewana - dodał.

Z kolei we wtorek, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który także przebywa z wizytą w Waszyngtonie, oświadczył, że Polska jest przygotowana, aby nabyć 32 myśliwce F-35.

Wizyta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie

Ceremonia powitania polskiej pary prezydenckiej przez prezydenta i pierwszą damę Stanów Zjednoczonych odbędzie się w środę w południe miejscowego czasu (o godzinie 18 czasu polskiego). Następnie w Gabinecie Owalnym odbędą się rozmowy par prezydenckich, po których do rozmów, pod przewodnictwem Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy, przystąpią obie delegacje.

Głównym tematem rozmowy będzie sprawa amerykańskiej obecności militarnej w Polsce. Prezydenci mają też poruszyć temat sytuacji na Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie. Po rozmowach prezydenci spotkają się z mediami.

Po południu czasu waszyngtońskiego polska para prezydencka będzie uczestniczyć w przyjęciu wydanym w Białym Domu przez prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego małżonkę z okazji wizyty Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy.

Podczas konferencji prasowej prezydentów Dudy i Trumpa ma zostać ogłoszona decyzja obu przywódców w sprawie umowy politycznej dotyczącej zwiększenia obecności wojskowej USA w Polsce.