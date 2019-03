Izba Gmin przeciw "twardemu brexitowi"

Izba Gmin przegłosowała uchwałę, w której opowiedziano się przeciwko opuszczeniu Unii Europejskiej bez umowy. Za opowiedziało się 321 deputowanych. Przeciw oddano 278 głosów.

Wynik środowego głosowania oznacza, że parlament w Londynie nie chce tzw. twardego brexitu, a więc wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty bez umowy.

Już wcześniej poparcie dla rozwodu z Unią z umową ogłosiła premier Theresa May. Szefowa rządu zapowiedziała jednak, że deputowani jej partii - w tym ministrowie - zostaną w środę wyjątkowo zwolnieni z dyscypliny partyjnej i rządowej kolektywnej odpowiedzialności, mając prawo wolnego głosu w tej sprawie.

W związku z odrzuceniem możliwości opuszczenia Unii bez umowy, w czwartek Izba Gmin zagłosuje nad nową instrukcją dla rządu, aby przedłużyć proces opisany w artykule 50. traktatu UE i w efekcie opóźnić brexit. Deputowani będą musieli ustalić długość ewentualnego wydłużenia procesu opuszczenia Wspólnoty, zanim taka propozycja zostałby skierowany do liderów pozostałych 27 państw członkowskich, najprawdopodobniej na szczycie Rady Europejskiej 21 marca.

Brexit z umową, ale inną

Zwycięskim przeciwnikom brexitu bez umowy brak jednak zgody co do dalszych kroków w procesie wyjścia z Unii Europejskiej.

We wtorek Izba Gmin odrzuciła rządowy projekt umowy. Przeciwko jej przyjęciu zagłosowało 391 posłów, a za - 242 deputowanych.

Lider Partii Pracy Jeremy Corbyn ocenił tego samego dnia, że proponowane przez May porozumienie jest "ewidentnie martwe", a rząd powinien skupić się teraz "na wykluczeniu bezumownego scenariusza, (...) wiedząc dobrze, jakie szkody wyrządziłby on brytyjskiej gospodarce".

Pierwsza minister Szkocji i liderka Szkockiej Partii Narodowej Nicola Sturgeon określiła wynik wtorkowego głosowania jako "całkowicie przewidywalny", dodając, że May "powinna zwiesić głowę z uczuciem wstydu".

Sturgeon dodała także, że "szkockie potrzeby i głosy były ignorowane przez brytyjski parlament w trakcie całego procesu brexitu", krytykując rząd za to, że "głos grupki posłów (północnoirlandzkiej - red) Demokratycznej Partii Unionistów miał dla deputowanych większe znaczenie niż opinia całego naszego narodowego parlamentu".

Lider proeuropejskich Liberalnych Demokratów Vince Cable ocenił natomiast, że "władza premier jest w ruinie, podobnie jak brexit jako projekt (polityczny)". Podobnie jak wcześniej Strugeon, on także wezwał do poparcia drugiego referendum ws. wyjścia z Unii Europejskiej, podkreślając, że "wygląda na to, iż opinia publiczna stanowczo popiera pozostanie we Wspólnocie nad przyjęcie tego porozumienia, które nie ma żadnych przyjaciół".

Oglądaj Wideo: tvn24 Przedstawiciele biznesu źli na odrzucenie umowy ws. brexitu



Problem backstopu i "twardej granicy"

W sprawie renegocjowania porozumienia z Unią Europejską, odrzuconego we wtorek przez parlament, premier May spotkała się w poniedziałek wieczorem w Strasburgu z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claudem Junckerem. Jak poinformowali po spotkaniu, porozumieli się w sprawie gwarancji dotyczących brexitu.

Przed samym głosowaniem, we wtorek radca prawny rządu Geoffrey Cox, który jest również posłem Partii Konserwatywnej i członkiem gabinetu, ocenił, że uzyskane gwarancje nie są wystarczające, aby zapewnić Wielkiej Brytanii możliwość jednostronnego opuszczenia kontrowersyjnego mechanizmu awaryjnego (ang. backstopu) w razie zaistnienia poważnych różnic zdań dotyczących zastąpienia go "alternatywnymi rozwiązaniami", na co naciskali eurosceptyczni posłowie.

Tzw. backstop zakłada, że w razie braku porozumienia z UE Zjednoczone Królestwo byłoby zmuszone do pozostania w unii celnej i w elementach wspólnego rynku, aby nie dopuścić do powrotu tzw. twardej granicy pomiędzy Irlandią Północną. a pozostającą w UE Irlandią, co mogłoby zagrozić procesowi pokojowemu na wyspie.

Eurosceptyczni politycy utrzymują jednak, że zapis zmusza Zjednoczone Królestwo do pozostania w mechanizmie bez prawa jednostronnego wyjścia z niego bez uprzedniej zgody ze strony Unii Europejskiej, co - jak tłumaczyli - sprowadza się do rezygnacji z części suwerenności nad własnym terytorium.

Oglądaj Wideo: tvn24bis Backstop, czyli mechanizm awaryjny dla Irlandii



Brexit coraz bliżej

Niezależnie od środowej decyzji Izby Gmin, wiążące prawnie wykluczenie scenariusza brexitu bez umowy jest możliwe jedynie przez przyjęcie projektu umowy wyjścia z UE lub opóźnienie brexitu.

Nie jest jednak pewne, czy Unia zgodzi się na przeciąganie całego procesu. Jedną z przeszkód mogą być zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego.

- Unia nie może pozwolić, żeby brytyjski chaos zainfekował Europę – oświadczył przewodniczący frakcji Europejskiej Partii Ludowej (EPL) i kandydat tej partii na szefa Komisji Europejskiej Manfred Weber. - Dlatego nie może być mowy o udziale (Brytyjczyków) w eurowyborach. Wybory decydują o przyszłości Europy, a to jest możliwe tylko bez Brytyjczyków - dodał

W razie braku jakichkolwiek innych ustaleń, niezależnie od politycznej woli Izby Gmin, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy o północy z 29 na 30 marca.

Źródło: Maciej Zieliński / PAP Możliwe scenariusze brexitu