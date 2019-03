Porażka rządu Theresy May. Izba Gmin znów odrzuciła porozumienie w sprawie brexitu





»

Izba Gmin odrzuciła we wtorek projekt umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przeciwko porozumieniu opowiedziało się 391 deputowanych. Za opowiedziało się 242.

W związku z porażką May w głosowaniu, w środę parlament będzie głosował nad tym, czy Wielka Brytania powinna zdecydować się na wyjście z Unii bez umowy (tzw. twardy brexit). Jeżeli ten wniosek również nie przejdzie, w czwartek 14 marca parlamentarzyści otrzymają szansę, by opowiedzieć się za tym, by rząd przedłużył proces opisany w art. 50 traktatu UE i w efekcie opóźnił brexit.

Porozumienie z negatywną opinią konserwatystów

May straszy w parlamencie: brexit może zostać zaprzepaszczony Brytyjska premier... czytaj dalej » Negatywną ocenę dla poniedziałkowego porozumienia wyraziła przed głosowaniem grupa deputowanych doradzających eurosceptycznej frakcji deputowanych Partii Konserwatywnej i DUP.

Analizując przedstawione w poniedziałek wieczorem zmiany w ustaleniach pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską, politycy ocenili, że "nie realizują" one złożonej parlamentowi obietnicy uzyskania "prawnie wiążących zmian do umowy wyjścia" ze Wspólnoty.

Jak podkreślono, zapisy "nie zapewniają żadnego wyjścia z protokołu (dotyczącego mechanizmu wyjścia, ang. backstop - red.), które byłoby kontrolowane przez Wielką Brytanię" i w efekcie nadal taka decyzja wymagałaby zgody ze strony Unii Europejskiej.

Autorzy zaznaczyli, że zgadzają się z ostatnim akapitem opublikowanej wcześniej opinii głównego radcy prawnego rządu Geoffreya Coxa, zgodnie z którym wynegocjowane zmiany w porozumieniu o brexicie "ograniczają ryzyka" prawne dotyczące mechanizmu awaryjnego dla Irlandii Północnej, ale główne obawy pozostają "niezmienione".

Komentując te ustalenia, jeden z czołowych eurosceptyków w Partii Konserwatywnej Sir William Cash powiedział: "w obliczu naszej własnej analizy prawnej i innych (opinii) nie rekomendujemy przyjęcia rządowego wniosku".

Zmiany w umowie podpisane w Strasburgu

"Prawnie wiążące zmiany" w porozumieniu o brexicie Szef Komisji... czytaj dalej » Premier Theresa May spotkała się w poniedziałek wieczorem w Strasburgu z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claudem Junckerem. Jak poinformowali po spotkaniu, porozumieli się w sprawie gwarancji dotyczących brexitu.

- Nasza umowa zawiera istotne wyjaśnienia i gwarancje prawne w odniesieniu do umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE i backstopu. Wybór jest jasny: albo ta umowa albo brexit może się w ogóle nie wydarzyć. Sprawmy, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie uporządkowanym procesem do końca. Jesteśmy to winni historii - przekonywał w poniedziałek Juncker.

May powiedziała natomiast, że poniedziałkowa umowa jest dodatkiem do zawartego w listopadzie ubiegłego roku porozumienia o wyjściu wielkiej Brytanii z UE. Jak wskazywała, nikt nie ma wątpliwości, że potrzebna jest "polisa ubezpieczeniowa", która zagwarantuje, że nie będzie twardej granicy pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną.

Brytyjska premier podkreśliła jednak, że jeśli kiedykolwiek będzie trzeba skorzystać z tej "polisy ubezpieczeniowej", nie może ona stać się stałym instrumentem i "szablonem" dla przyszłych relacji, co potwierdzono w wynegocjowanych w poniedziałek zapisach.

Planowany brexit pod koniec miesiąca

W pierwszym głosowaniu w połowie stycznia Izba Gmin wypowiedziała się przeciwko proponowanemu przez rząd Theresy May projektowi umowy dotyczącej brexitu. Przeciwko propozycji głosowało 432 posłów przy zaledwie 202 głosach poparcia. To była najwyższa porażka urzędującego premiera w historii brytyjskiego parlamentaryzmu.

Jeśli parlament nie poprze proponowanego opóźnienia brexitu, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy o północy z 29 na 30 marca.