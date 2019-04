Okręty NATO płyną do Odessy

Kanadyjska fregata Toronto wpłynęła do portu w Odessie, na południu Ukrainy, gdzie wraz z innymi okrętami państw NATO weźmie udział w ćwiczeniach z ukraińską marynarką wojenną - podała państwowa agencja informacyjna Ukrinform.

W najbliższym czasie do Odessy przypłynie także hiszpańska fregata Santa Maria. Wspólnie z okrętami marynarki wojennej Ukrainy jednostki te przeprowadzą na Morzu Czarnym ćwiczenia pod kryptonimem Passex.

Amerykański okręt wpłynął do portu w Odessie Do Odessy, na... czytaj dalej » W ubiegły piątek rosyjskie media podały powołując się na resort obrony w Moskwie, że okręty NATO, które wpłynęły na wody Morza Czarnego są obserwowane i eskortowane przez rosyjskie okręty wojenne: rozpoznawczy - Iwan Churs i patrolowy - Wasilij Bykow.

Konfrontacja na Morzu Azowskim

Ukraińska marynarka ćwiczy z okrętami NATO w ramach przystosowywania sił zbrojnych do standardów obowiązujących w Sojuszu. Kijów wzmacnia też swoją flotę wojenną w związku z konfliktem o Morze Azowskie i kontrolowaną przez Rosję Cieśninę Kerczeńską, która prowadzi do Morza Czarnego. Według władz Ukrainy Rosja dąży do przejęcia kontroli nad Morzem Azowskim i zablokowania ukraińskich portów w Mariupolu i Berdiańsku.

Pod koniec listopada 2018 roku siły rosyjskie ostrzelały trzy małe okręty ukraińskie, które próbowały przepłynąć z Morza Czarnego na Morze Azowskie przez Cieśninę Kerczeńską. Jednostki zostały przejęte, a 24 członków ich załóg aresztowano. Incydent wywołał oburzenie międzynarodowej opinii publicznej. O uwolnienie marynarzy zabiega m.in. Unia Europejska.

Ukraina uznała incydent w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej za akt agresji. Władze Rosji zarzucają marynarzom nielegalne przekroczenie granicy państwowej. Zgodnie z umowami dwustronnymi Morze Azowskie i Cieśnina Kerczeńska to wewnętrzne terytoria obu państw, które mają na nich swobodę żeglugi.

Sojuszniczy cumują w Odessie

Brytyjski okręt wojenny wpłynął do Odessy Do portu w... czytaj dalej » W połowie grudnia do portu w Odessie wpłynął okręt wywiadowczy brytyjskiej marynarki wojennej HMS Echo. "Pozostanie na Ukrainie przez kilka dni, a na zakończenie pobytu weźmie udział w manewrach typu PASSEX z okrętem flagowym marynarki wojennej sił zbrojnych Ukrainy Hetmanem Sahajdacznym" - informował wtedy Ukraiński Portal Militarny ministerstwa obrony.

Pod koniec lutego do tego samego portu zawinął także amerykański niszczyciel rakietowy USS Donald Cook. Dowództwo amerykańskiej marynarki wojennej oświadczyło, że USS Donald Cook uczestniczy "w operacji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji w regionie oraz wzmocnienia gotowości bojowej i potencjału marynarki wojennej wraz z sojusznikami z NATO i partnerami w regionie". Standardowym uzbrojeniem amerykańskiego niszczyciela jest m.in. 56 pocisków manewrujących Tomahawk.

Zgodnie z konwencją z Montreux z 1936 roku okręty wojenne państw, które nie leżą nad Morzem Czarnym, mogą przebywać na jego wodach tylko 21 dni.

Źródło: CC-PD-Mark, HMCS Toronto (FFH 333), PD US Navy HMCS Toronto to kolejny okręt NATO, który wpłynął do Odessy. Pod koniec lutego zawinął tam amerykański USS Donald Cook