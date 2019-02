Amerykański okręt wpłynął do portu w Odessie

Video: tvn24

Pływający arsenał

13.04 | Jednym ze straszaków w politycznej grze jest amerykański niszczyciel USS Donald Cook, który płynie w stronę Syrii. To okręt wyposażony w system nowoczesnych i zaawansowanych technologii, dzięki którym można skutecznie namierzać zagrożenia i z chirurgiczną precyzją atakować cele oddalone o setki kilometrów. Jak taki okręt wygląda? Możemy to teraz pokazać ponieważ Piotr Świerczek był na bliźniaczym amerykańskim niszczycielu kiedy Stany Zjednoczone wysłały go do Europy.

»