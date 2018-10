Putin 11 listopada będzie na Polach Elizejskich. Trump też się zapowiedział

Kontrowersyjne zdjęcia Emmanuela Macrona są tematem numer 1 we Francji

Video: Joanna Stempień / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Zdjęcia Emmanuela Macrona, o których mówi cała Francja. Od kilku dni prezydent Macron odwiedza karaibskie wyspy, przez które rok temu przeszedł huragan Irma, niszcząc je niemal doszczętnie. Zniszczeń do dziś nie udało się odbudować. To nie była łatwa wizyta. Macron chciał za wszelką cenę pokazać jak bliscy są mu mieszkańcy tamtych terenów. Chętnie pozował do zdjęć. Na jednym z nich widać jak prezydent obejmuje półnagiego mężczyznę, który wykonuje wulgarne gesty. Obok stoi drugi, który jest skazany za kradzież. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

