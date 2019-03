Dwa ataki w Nowej Zelandii. 40 zabitych, ponad 20 ciężko rannych

W piątkowe popołudnie lokalnego czasu doszło do ataków w dwóch meczetach w mieście Christchurch w Nowej Zelandii. Sprawca lub sprawcy otworzyli ogień do wiernych. Zginęło 40 osób, a ponad 20 zostało ciężko rannych. W sumie do szpitali z obrażeniami trafiło 48 osób. Zatrzymano trzech podejrzanych mężczyzn i kobietę.

CO WIEMY DO TEJ PORY:

- w piątek po południu zostali zaatakowani wierni w dwóch meczetach w mieście Christchurch

- policja nie jest pewna, ilu było napastników

- premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern poinformowała, że zginęło 40 osób

- zatrzymano cztery osoby: trzech mężczyzn i kobietę

- jeden z zatrzymanych to Australijczyk

- władze zaapelowały o zamknięcie wszystkich meczetów w kraju ze względów bezpieczeństwa.

RELACJE ŚWIADKÓW

Do pierwszego ataku doszło ok. 14:45 (godz. 2:45 w nocy w Polsce) w meczecie Masdżid Al-Nur, a przed 16 (godz. 4 nad ranem w Polsce) do drugiego, w położonym na przedmieściu Christchurch meczecie Masdżid Linwood.

Świadkowie pierwszego ataku cytowani przez lokalne media mówili, że na teren meczetu wszedł mężczyzna ubrany "w stylu wojskowym". Miał broń automatyczną. W meczecie wybierał kolejne, przypadkowe osoby i do nich strzelał - dodawali. Jeden ze świadków mówił, że zamachowiec miał na sobie kamizelkę kuloodporną i hełm. Był blondynem o jasnej karnacji - pisze agencja Reutera.

Według doniesień mediów zamachowiec prawdopodobnie relacjonował atak za pomocą kamery, którą miał przy sobie.

Agencja Reutera relacjonowała, że sprawca podjechał samochodem przed meczet, wysiadł z niego z dwoma sztukami broni, wszedł do świątyni i zaczął strzelać. W pewnym momencie wyszedł z meczetu, wrócił do samochodu, wymienił broń i wrócił, by strzelać do wszystkich, którzy "przejawiali oznaki życia".

"JEDEN Z NAJCZARNIEJSZYCH DNI NOWEJ ZELANDII"

Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern na konferencji prasowej po godz. 7.30 czasu polskiego (19.30 w Wellington) powiedziała, że w atakach zginęło 40 osób, a 48 zostało rannych w tym ponad 20 ciężko.

- Sytuacja, z jaką mamy do czynienia w Christchurch, jest poważna i rozwojowa - zaznaczał wcześniej w oświadczeniu szef nowozelandzkiej policji, komisarz Mike Bush. Dodał, że w dwóch miejscach, w których doszło do ataku, "są liczne ofiary".

Policja nie wyklucza, że ataki zostały przeprowadzone przez kilka osób.

Szef nowozelandzkiej policji komisarz Mike Bush poinformował po godz. 5. rano czasu polskiego (po 17. w Nowej Zelandii), że funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby, "trzech mężczyzn i kobietę". Przebywają oni w areszcie.

Premier Australii Scott Morrison potwierdził, że jeden z mężczyzn to Australijczyk.

Bush dodał, że "pojawiły się informacje o improwizowanych ładunkach wybuchowych przyczepionych do pojazdu i udało się je nam (policji - red.) zabezpieczyć".

W ocenie policji skala zagrożeń pozostaje skrajnie wysoka. Do mieszkańców Christchurch zaapelowano, by do odwołania pozostali w swych domach.

Przedstawiciel policji dodał, że "nie wolno zakładać", że atak jest ograniczony tylko do Christchurch. Nowozelandzkie służby wezwały społeczność muzułmańską do zamknięcia wszystkich świątyń w kraju z obawy o bezpieczeństwo.

Władze miasta podjęły decyzję o zamknięciu do odwołania wszystkich szkół.

"Jeden z najczarniejszych dni w historii Nowej Zelandii"

- To jeden z najczarniejszych dni w historii Nowej Zelandii - powiedziała premier Jacinda Ardern na wieść o ataku na pierwszej konferencji prasowej tego dnia. - To jasne, że zdarzenie to jest niesłychanym i bezprecedensowym aktem przemocy - dodała.

W stolicy Nowej Zelandii Wellington zebrał się sztab kryzysowy. Premier wróciła tam z północy kraju, gdzie przebywała wcześniej w ciągu dnia.

