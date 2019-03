To, co się tutaj stało, jest nadzwyczajnym i bezprecedensowym aktem przemocy - powiedziała premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern po piątkowych atakach w dwóch meczetach w Christchurch w tym kraju. Poinformowała, że zginęło w nich 40 osób, a ponad 20 zostało ciężko rannych. Premier Australii Scott Morrison powiedział, że jedną z czterech osób zatrzymanych po atakach jest Australijczyk.

Do pierwszego zamachu doszło w Christchurch ok. 14:45 (godz. 2:45 w nocy w Polsce) w meczecie Masdżid Al-Nur, a przed 16 (godz. 4 nad ranem w Polsce) do drugiego, w położonym na przedmieściu miasta meczecie Masdżid Linwood. Zginęło 40 osób, a ponad 20 zostało ciężko rannych. Zatrzymano trzech podejrzanych mężczyzn i kobietę.



Christchurch położone jest na wschodnim wybrzeżu Wyspy Południowej. Jest drugim co do wielkości miastem Nowej Zelandii.

W mieście Christchurch w Nowej Zelandii doszło do ataków w dwóch meczetach Fot. Martin Hunter/EPA/PAP Fot. Martin Hunter/EPA/PAP

"To, co się stało może być opisane tylko jako atak terrorystyczny"

Nowozelandzka premier Jacinda Ardern powiedziała, że to "jeden z najczarniejszych dni Nowej Zelandii". - To, co się tutaj stało, jest nadzwyczajnym i bezprecedensowym aktem przemocy - dodała. Powiedziała, że "to oczywiste, że to, co się stało może być opisane tylko jako atak terrorystyczny".

Ardern powiedziała, że w Nowej Zelandii wprowadzono najwyższy poziom zagrożenia bezpieczeństwa. Powiedziała, że ​​cztery zatrzymane osoby, które znajdują się w areszcie policyjnym, miały ekstremistyczne poglądy, ale nie były na policyjnych listach osób objętych nadzorem.

Dodała, że wśród ofiar i rannych w zamachach mogło być wielu imigrantów i uchodźców. - Oni są częścią naszej wspólnoty. Osoba, która dopuściła się tej przemocy - nie jest. Nie ma dla niej miejsca w Nowej Zelandii - dodała.

Szefowa rządu w Wellington podkreśliła, że Nowa Zelandia została zaatakowana, ponieważ - jak to ujęła - "reprezentuje różnorodność".

Premier Australii potwierdza

Informacje o jednej z czterech zatrzymanych osób przekazał także premier Australii Scott Morrison.

- Mogę potwierdzić, że osoba, która została aresztowana, (...) jest obywatelem Australii - powiedział Morrison dziennikarzom w Sydney.

- Wraz z naszymi nowozelandzkimi braćmi opłakujemy (ofiary - red.), jesteśmy zszokowani, jesteśmy przerażeni, jesteśmy oburzeni (...) i bezwzględnie potępiamy atak, który miał miejsce dzisiaj i został dokonany przez prawicowego ekstremistę, brutalnego terrorystę - dodał.

CO WIEMY DO TEJ PORY:

- w piątek po południu zostali zaatakowani wierni w dwóch meczetach w mieście Christchurch

- policja nie jest pewna, ilu było napastników

- premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern poinformowała, że zginęło 40 osób

- zatrzymano cztery osoby: trzech mężczyzn i kobietę

- jeden z zatrzymanych to Australijczyk

- władze zaapelowały o zamknięcie wszystkich meczetów w kraju ze względów bezpieczeństwa

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Do ataku doszło w Christchurch w Nowej Zelandii