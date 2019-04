Raper Nipsey Hussle nie żyje. Został zastrzelony





Raper Nipsey Hussle zginął w niedzielę w Los Angeles. Został śmiertelnie postrzelony przez nieznanego sprawcę. Dwie inne ofiary strzelaniny są w szpitalu.

33-letni raper Nipsey Hussle został kilkukrotnie postrzelony w Los Angeles przed należącym do niego sklepem odzieżowym. Muzyk został przewieziony do szpitala, jednak nie udało się go uratować.

Nipsey Hussle wydał na początku 2018 roku debiutancki krążek "Victory Lap", który został nominowany do nagrody Grammy w kategorii "najlepszy album rap".

"Na co dzień mieliśmy do czynienia ze śmiercią"

"W tej chwili nie mamy żadnych podejrzanych. Podamy więcej szczegółów, kiedy będzie to możliwe" - poinformowała policja z Los Angeles, odnosząc się do śmierci muzyka.

Nipsey Hussle, a właściwie Ermias Davidson Asghedom, wychowywał się na południu Los Angeles. Jako nastolatek należał do miejscowego gangu.

"Dorastałem w kulturze gangu. Na co dzień mieliśmy do czynienia ze śmiercią, z morderstwami. To było jak życie w strefie wojennej, gdzie ludzie umierają po blokami, a reszta jest na to poniekąd uodporniona" - mówił Hussle w wywiadzie z "Los Angeles Times".

Ostatni wpis rapera na Twitterze brzmiał: "Posiadanie silnych wrogów to błogosławieństwo".



Having strong enemies is a blessing. — THA GREAT (@NipseyHussle) 31 marca 2019

Rihanna i Pharrel Williams wspominają rapera

Muzyka w mediach społecznościowych pożegnali m.in.: Rihanna, Pharrell Williams i raper Drake.

"To nie ma żadnego sensu! Jestem wstrząśnięta! Dobry Boże, pozwól mu spoczywać w pokoju i miej w opiece jego bliskich. Przykro mi z powodu tego, co Cię spotkało" - napisała artystka na Twitterze.

"Zainspirowałeś miliony osób, które już zawsze będą stały na straży twojego dziedzictwa. Spoczywaj wśród gwiazd" - czytamy z kolei we wpisie Williamsa.



This doesn’t make any sense! My spirit is shaken by this! Dear God may His spirit Rest In Peace and May You grant divine comfort to all his loved ones!

I’m so sorry this happened to you @nipseyhusslepic.twitter.com/rKZ2agxm2a — Rihanna (@rihanna) 1 kwietnia 2019



You were about something..positive and for your community in every chance you had to speak..and because of that You inspired millions..millions who will uphold your legacy forever. rest amongst the stars. https://t.co/7gZ795wcQT — Pharrell Williams (@Pharrell) 1 kwietnia 2019

Wyświetl ten post na Instagramie. Rest in paradise Nipsey Hussle Post udostępniony przez Drake (@drake) Mar 31, 2019 o 5:50 PDT

