Samolot runął podczas zejścia do lądowania. Nie żyje jedna z najbogatszych Rosjanek





»

Natalia Filewa, jedna z najbogatszych Rosjanek, zginęła w wypadku lotniczym w pobliżu Frankfurtu nad Menem, na południowym zachodzie Niemiec - poinformowała w niedzielę późnym wieczorem agencja dpa.

Niewielki, sześciomiejscowy samolot typu Epic LT, na pokładzie którego znajdowały się trzy osoby, wystartował w niedzielę po południu z francuskiego Cannes i miał wylądować na małym lotnisku w Egelsbach na południe od Frankfurtu nad Menem. Około godziny 15.30, podczas schodzenia do lądowania, maszyna runęła na pole pod miejscowością Erzhausen i natychmiast stanęła w płomieniach.

Na miejscu zginęli pilot i dwoje pasażerów. Rosyjskie linie lotnicze S7 potwierdziły, że w wypadku zginęła 55-letnia Natalia Filewa, współwłaścicielka przewoźnika. - To niepowetowana strata. Filewa była świetną menedżerką i wspaniałą kobietą - powiedziała rzeczniczka linii S7.



Zginęło 157 osób. Jest pozew przeciwko Boeingowi Do federalnego... czytaj dalej » Natalia Filewa była jedną z najbogatszych kobiet w Rosji. Jej majątek szacowano na 600 mln dolarów. S7 to drugie co do wielkości, po Aerofłocie, rosyjskie linie lotnicze.

Według rosyjskich mediów w wypadku zginął także ojciec Natalii Filewej.



Niemieckie władze nie potwierdziły na razie tożsamości i narodowości ofiar wypadku. - Maszyna jest kompletnie wypalona, identyfikacja ofiar będzie trudna i może zająć kilka dni - powiedział rzecznik miejscowej policji.



Nie wiadomo, dlaczego maszyna się rozbiła. Świadkowie mówią o nierównej pracy silnika. W związku z tym wypadkiem doszło do innej tragedii. Jadący na miejsce zdarzenia policyjny radiowóz zderzył się czołowo z innym samochodem. Zginęły dwie młode osoby, jadące drugim autem. Trzech policjantów zostało ciężko rannych.

Źródło: Valery Titievsky/Kommersant Photo via AP/EastNews Do wypadku samolotu Natali Filewej doszło niedaleko Frankfurtu nad Menem