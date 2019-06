Prezydent odsunięty, parlament rozwiązany. Polskie MSZ: wzywamy do zachowania spokoju

MSZ reaguje na kryzys polityczny w Mołdawii. Polski resort dyplomacji wraz z Francją, Niemcami, Wielką Brytanią i Szwecją wyraził poparcie dla parlamentu tego kraju "jako reprezentacji narodu mołdawskiego i najlepszego miejsca do prowadzenia debaty". "Wzywamy do zachowania spokoju i umiarkowania" - napisano we wspólnym oświadczeniu europejskich rządów.