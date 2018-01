Departament Stanu i kongresmeni piszą do Polski w sprawie ustawy o IPN





"Jesteśmy zaniepokojeni tym, że jeśli zostanie wprowadzona w życie nowelizacja ustawy o IPN, może ograniczyć wolność słowa i badań naukowych" - napisał Departament Stanu w oświadczeniu. To druga instytucja, która zabrała głos w tej sprawie. Wcześniej amerykańscy kongresmeni zwrócili się z apelem do polskiego prezydenta.

Oświadczenie Departamentu Stanu zostało wysłane drogą mailową do dziennikarzy. Pod oświadczeniem podpisała się Heather Nauert, rzeczniczka Departamentu Stanu.

"Historia Holokaustu jest bolesna i złożona. Rozumiemy, że sformułowania takie jak "polskie obozy śmierci" są niewłaściwe, krzywdzące i wprowadzają w błąd" - napisano.

Dalej w tym oświadczeniu czytamy: "Jesteśmy jednak zaniepokojeni tym, że jeśli zostanie wprowadzone w życie ustawodawstwo, może ograniczyć wolność słowa i dyskursu akademickiego. Wszyscy musimy być ostrożni by nie zahamować dyskusji i komentarzy wokół Holokaustu".

"Jesteśmy również zaniepokojeni reperkusjami, jakie projekty ustawy - jeśli będzie ona wprowadzona w życie - mogą mieć w przypadku strategicznych interesów Polski i jej stosunków z innymi krajami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi i z Izraelem" - podkreślił Departament Stanu.

Na zakończenie tego oświadczenia Departament Stanu zachęca Polskę do tego, aby "ponownie oceniła ten projekt w świetle potencjalnego wpływu między innymi na wolność słowa" oraz na to, żeby "Polska była efektywnym partnerem".

Amerykańscy polityki z apelem do prezydenta

Departament Stanu to druga instytucja, która zabrała głos w sprawie nowelizacji ustawy o IPN. Wcześniej amerykańscy kongresmeni zwrócili się z apelem do polskiego prezydenta.

"Jesteśmy zaniepokojeni ustawą uchwaloną niedawno przez Sejm i oczekującą na rozpatrzenie przez Senat" - napisali amerykańscy kongresmeni w specjalnym liście do prezydenta Andrzeja Dudy, oceniając nowelizację ustawy o IPN. Zmiany w przepisach, które trafiły już z Sejmu do Senatu, zakładają kary dla osób, które będą przypisywać udział narodu polskiego bądź samej Polski w zbrodniach popełnionych przez III Rzeszę Niemiecką.

"Polska poniosła ciężkie straty"

"Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że te zmiany legislacyjne mogą mieć znaczący wpływ na zmiany w dialogu i odpowiedzialności Polski wobec Holokaustu, gdyby przepisy te stały się prawem. Dodatkowo, bardzo niepokojące jest, że ustawa ta została przyjęta w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Holokauście, dniu, w którym świat otwarcie mówi o okropnościach Holokaustu, aby zapewnić, że takie okrucieństwa nigdy się nie powtórzą" - napisali republikańscy i demokratyczni kongresmeni skupieni w Zespole do Zwalczania Antysemityzmu.

"Jak wszyscy wiemy, Polska poniosła ciężkie straty pod brutalną okupacją hitlerowskich Niemiec w latach 1939-1945 (...). Tysiące obywateli polskich z narażeniem życia ratowało Żydów w tym okresie, a ponad 6 600 zostało słusznie uznanych przez Yad Vashem za 'Sprawiedliwych wśród Narodów Świata'" - zauważyli amerykańscy politycy.

"Musimy jednak uznać wiele udokumentowanych przypadków Polaków pomagających nazistom, bezpośrednio i pośrednio, w zabijaniu niewinnych Żydów" - czytamy w liście skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy. "Karanie każdego, kto uznaje tę rzeczywistość, byłoby niesprawiedliwością. Skoncentrowanie się na edukacji, a nie karanie za niedokładne i szkodliwe wypowiedzi, będzie lepszym rozwiązaniem tego problemu" - wskazali członkowie Zespołu do Zwalczania Antysemityzmu.

"Mamy nadzieję, że zawetuje pan tę ustawę"

"Wolność słowa i otwarta debata są siłą napędową wszystkich demokratycznych krajów, szczególnie w kwestiach najtrudniejszych do pogodzenia" - zauważyli autorzy listu.

"Wraz z rosnącym antysemityzmem w całej Europie, region jest wzmacniany przez polskie przywództwo w zakresie badań nad Holokaustem, takich jak Muzeum Historii Żydów Polskich. Uchwalenie tego ustawodawstwa jest niezgodne z tym godnym podziwu dziedzictwem" - napisali dalej kongresmeni.

"Mamy nadzieję, że opowie się pan przeciwko dokumentowi i zawetuje pan tę ustawę, jeśli trafi ona na pana biurko. Mamy nadzieję, że zaangażuje się pan w ten kluczowy temat" - podsumowali swój list do polskiego prezydenta amerykańscy politycy.

"Jeżeli nas obrażają, nie obrażajmy innych"

Prezydent Andrzej Duda zabrał głos w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej wcześniej w środę, w czasie spotkania z mieszkańcami Żar. Wystąpił z apelem o porzucenie emocji w wymianie zdań.

- Umiejmy zdobyć się na spokojną debatę. Prosiłbym, żeby się w gniewie nie zagalopować. Prosiłbym, żeby ważyć słowa. Jeżeli nawet nas obrażają, nie obrażajmy innych, nie odpłacajmy tym samym. Nie powinniśmy tak robić - przestrzegał.

Jak dodał, głęboko wierzy w to, że "nasza postawa - postawa oczekiwania, sprawiedliwości i uczciwego traktowania i uczciwego podejścia do naszej historii poprzez prawdę historyczną zostanie uszanowana, prędzej, czy później". Przekonywał jednak, że dojdziemy do tego tylko wtedy, kiedy będziemy do tego dążyli "spokojnie i konsekwentnie, bez nadmiernych emocji i gniewu".

"Więcej wstrzemięźliwości, mniej emocji"

- O to wszystkich państwa proszę - apelował prezydent. Zaznaczył, że apel ten kieruje nie tylko do mieszkańców Żar, ale też do dziennikarzy, publicystów, naukowców, polityków, do wszystkich Polaków.

- Proszę o więcej wstrzemięźliwości, proszę o mniej emocji, a przede wszystkim proszę absolutnie nie kierować się w debacie, w dyskusji gniewem i nie obrażać innych - podkreślił.

- Jestem przekonany, że uda nam się właśnie w taki sposób i tak działając, osiągnąć prawdę, która nam się należy, co do naszej historii, przekonanie o tej prawdzie na świecie, a w związku z tym także i sprawiedliwość, sprawiedliwe ocenienie postawy naszej, naszych przodków, naszego narodu - podsumował prezydent.

Nowelizacja ustawy w Senacie

Na posiedzeniu rozpoczętym w środę Senat zajął się uchwaloną w ubiegły piątek przez Sejm nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która wprowadza między innymi kary przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności za zbrodnie z okresu II wojny światowej. Wcześniej w środę komisje senackie praw człowieka, praworządności i petycji oraz kultury i środków przekazu poparły nowelizację bez poprawek.

Do noweli ustawy o IPN krytycznie odniosły się władze Izraela, w tym między innymi premier Benjamin Netanjahu. Ambasador Izraela Anna Azari zaapelowała o zmianę nowelizacji. Podkreśliła, że "Izrael traktuje ją jak możliwość kary za świadectwo ocalałych z Zagłady".

