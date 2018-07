Jej syn być może jest już na powierzchni. Co chce mu powiedzieć? "Pozwólcie mi się z nim najpierw spotkać"

Video: Fakty TVN

Powodzenie akcji w Tajlandii zależy od psychiki chłopców

Ratownicy mówią, że klucz do sukcesu tej akcji tkwi w głowach chłopców. Bo to stan psychiczny determinuje to, co dzieje się z ciałem. Napędza ich adrenalina. Wspiera doświadczenie opiekunów. Największym wrogiem jest panika. Trzeba - tylko i aż - zachować spokój, mając za sobą 15 dni w izolacji od świata.

