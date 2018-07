Reuters: czterech chłopców wyprowadzonych z jaskini dotarło już bezpiecznie do szpitala

"USA ściśle współpracują z rządem Tajlandii, aby pomóc wszystkim dzieciom wyjść bezpiecznie z jaskini. Bardzo odważni i utalentowani ludzie!" - napisał na Twitterze prezydent USA Donald Trump.



The U.S. is working very closely with the Government of Thailand to help get all of the children out of the cave and to safety. Very brave and talented people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 lipca 2018