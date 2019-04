Cesarz oddaje władzę. Pierwsza abdykacja od ponad 200 lat

Foto: JIJI PRESS/EPA/PAP Video: TVN24 BiS

Hanami, czyli podziwianie kwiatów wiśni w Japonii

20.04 | Hanami - podziwianie kwitnących kwiatów wiśni - to dla Japończyków jedno z najważniejszych świąt w roku. - Bardzo przyciąga turystów. Każdy, kto jedzie do Japonii, chce zobaczyć te kwitnące wiśnie. To w końcu kraj kwitnącej wiśni - wyjaśnia w programie "Pokaż nam świat" Ania Dużyńska-Pucha.

